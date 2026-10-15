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Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%

Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%

Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:29+0300

2026-10-15T13:29+0300

2026-10-15T13:57+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8 миллиона квадратных метров, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "По разрешениям на строительство достаточно серьезное снижение год к году – минус 31%. Казалось бы, смягчились условия по проектному финансированию, смягчились условия в принципе по тому, как банки оценивают новые проекты, но застройщики не так активно получают разрешительную документацию, как в 2025 году", – сказал он. При этом объем выведенного в продажу за девять месяцев первичного жилья вырос на 13% – до 24,8 миллиона квадратных метров, отметил Попов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, россия, циан