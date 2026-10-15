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Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31% - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%
Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%
Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:29+0300
2026-10-15T13:57+0300
недвижимость
бизнес
россия
циан
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8 миллиона квадратных метров, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "По разрешениям на строительство достаточно серьезное снижение год к году – минус 31%. Казалось бы, смягчились условия по проектному финансированию, смягчились условия в принципе по тому, как банки оценивают новые проекты, но застройщики не так активно получают разрешительную документацию, как в 2025 году", – сказал он. При этом объем выведенного в продажу за девять месяцев первичного жилья вырос на 13% – до 24,8 миллиона квадратных метров, отметил Попов.
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недвижимость, бизнес, россия, циан
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, ЦИАН
13:29 15.10.2026 (обновлено: 13:57 15.10.2026)
 
Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%

Аналитик Попов: объем выдачи разрешений на строительство в России сократился на 31%

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8 миллиона квадратных метров, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ главный аналитик "Циана" Алексей Попов.
"По разрешениям на строительство достаточно серьезное снижение год к году – минус 31%. Казалось бы, смягчились условия по проектному финансированию, смягчились условия в принципе по тому, как банки оценивают новые проекты, но застройщики не так активно получают разрешительную документацию, как в 2025 году", – сказал он.
При этом объем выведенного в продажу за девять месяцев первичного жилья вырос на 13% – до 24,8 миллиона квадратных метров, отметил Попов.
 
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