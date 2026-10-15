https://1prime.ru/20261015/ekspert-874276019.html
Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%
Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%
Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:29+0300
2026-10-15T13:29+0300
2026-10-15T13:57+0300
недвижимость
бизнес
россия
циан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874276019.jpg?1792061836
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8 миллиона квадратных метров, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "По разрешениям на строительство достаточно серьезное снижение год к году – минус 31%. Казалось бы, смягчились условия по проектному финансированию, смягчились условия в принципе по тому, как банки оценивают новые проекты, но застройщики не так активно получают разрешительную документацию, как в 2025 году", – сказал он. При этом объем выведенного в продажу за девять месяцев первичного жилья вырос на 13% – до 24,8 миллиона квадратных метров, отметил Попов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, циан
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, ЦИАН
Выдача разрешений на стройку в России сократилась на 31%
Аналитик Попов: объем выдачи разрешений на строительство в России сократился на 31%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи разрешений на строительство в России за три квартала 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 15,8 миллиона квадратных метров, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ главный аналитик "Циана" Алексей Попов.
"По разрешениям на строительство достаточно серьезное снижение год к году – минус 31%. Казалось бы, смягчились условия по проектному финансированию, смягчились условия в принципе по тому, как банки оценивают новые проекты, но застройщики не так активно получают разрешительную документацию, как в 2025 году", – сказал он.
При этом объем выведенного в продажу за девять месяцев первичного жилья вырос на 13% – до 24,8 миллиона квадратных метров, отметил Попов.