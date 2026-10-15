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Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства

Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства - 15.10.2026, ПРАЙМ

Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства

Власти Франции выделят от 500 до 700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства в 2027 году после рекордной жары минувшим летом, заявил в четверг... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:53+0300

2026-10-15T18:53+0300

2026-10-15T18:53+0300

мировая экономика

сельское хозяйство

франция

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Власти Франции выделят от 500 до 700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства в 2027 году после рекордной жары минувшим летом, заявил в четверг премьер-министр страны Себастьян Лекорню. Ранее французские власти уже выделили 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за аномальной жары в условиях дефицита бюджета. "План стимулирования (сельского хозяйства - ред.) в зависимости от консультаций и бюджетных обсуждений составляет где-то между 500 и 700 миллионами евро", - сказал Лекорню журналистам. По его словам, эта сумма будет заложена в бюджете на 2027 год, который сейчас обсуждается в парламенте. Средства пойдут на различные меры по укреплению отрасли, в том числе на приспособление к изменению климата, улучшение доступа к механизмам страхования и так далее. Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. При этом аномальные температуры пришли в страну еще в мае и продолжали держаться в сентябре. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары составил как минимум 16 миллиардов евро.

франция

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мировая экономика, сельское хозяйство, франция, себастьян лекорню