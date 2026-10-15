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Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства
Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства - 15.10.2026, ПРАЙМ
Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства
Власти Франции выделят от 500 до 700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства в 2027 году после рекордной жары минувшим летом, заявил в четверг... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:53+0300
2026-10-15T18:53+0300
мировая экономика
сельское хозяйство
франция
себастьян лекорню
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874300223.jpg?1792079589
ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Власти Франции выделят от 500 до 700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства в 2027 году после рекордной жары минувшим летом, заявил в четверг премьер-министр страны Себастьян Лекорню. Ранее французские власти уже выделили 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за аномальной жары в условиях дефицита бюджета. "План стимулирования (сельского хозяйства - ред.) в зависимости от консультаций и бюджетных обсуждений составляет где-то между 500 и 700 миллионами евро", - сказал Лекорню журналистам. По его словам, эта сумма будет заложена в бюджете на 2027 год, который сейчас обсуждается в парламенте. Средства пойдут на различные меры по укреплению отрасли, в том числе на приспособление к изменению климата, улучшение доступа к механизмам страхования и так далее. Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. При этом аномальные температуры пришли в страну еще в мае и продолжали держаться в сентябре. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары составил как минимум 16 миллиардов евро.
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мировая экономика, сельское хозяйство, франция, себастьян лекорню
Мировая экономика, Сельское хозяйство, ФРАНЦИЯ, Себастьян Лекорню
18:53 15.10.2026
 
Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства

Премьер Лекорню: Франция выделит 500-700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства

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ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Власти Франции выделят от 500 до 700 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства в 2027 году после рекордной жары минувшим летом, заявил в четверг премьер-министр страны Себастьян Лекорню.
Ранее французские власти уже выделили 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за аномальной жары в условиях дефицита бюджета.
"План стимулирования (сельского хозяйства - ред.) в зависимости от консультаций и бюджетных обсуждений составляет где-то между 500 и 700 миллионами евро", - сказал Лекорню журналистам.
По его словам, эта сумма будет заложена в бюджете на 2027 год, который сейчас обсуждается в парламенте.
Средства пойдут на различные меры по укреплению отрасли, в том числе на приспособление к изменению климата, улучшение доступа к механизмам страхования и так далее.
Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. При этом аномальные температуры пришли в страну еще в мае и продолжали держаться в сентябре. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары составил как минимум 16 миллиардов евро.
 
Мировая экономикаСельское хозяйствоФРАНЦИЯСебастьян Лекорню
 
 
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