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Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году
Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году - 15.10.2026, ПРАЙМ
Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году
Минэнерго России ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году, возможен небольшой рост, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:38+0300
2026-10-15T12:38+0300
2026-10-15T12:38+0300
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угольная отрасль
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году, возможен небольшой рост, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "Прогноз на 2027 год - мы ставили задачу сохранить объем добычи, и может немножечко прирасти, если получится", - сказал он, отвечая на вопрос, какую добычу угля в России в 2027 году прогнозирует министерство. Замминистра указал, что нужно воспользоваться той ценовой конъюнктурой, которая сложилась на мировом рынке. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, угольная отрасль
РОССИЯ, МОСКВА, угольная отрасль
Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году
Исламов: Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году, возможен небольшой рост, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.
"Прогноз на 2027 год - мы ставили задачу сохранить объем добычи, и может немножечко прирасти, если получится", - сказал он, отвечая на вопрос, какую добычу угля в России в 2027 году прогнозирует министерство.
Замминистра указал, что нужно воспользоваться той ценовой конъюнктурой, которая сложилась на мировом рынке.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.