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Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году

Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году

Минэнерго России ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году, возможен небольшой рост, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:38+0300

2026-10-15T12:38+0300

2026-10-15T12:38+0300

россия

москва

угольная отрасль

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго России ставит задачу сохранить объем добычи угля в 2027 году, возможен небольшой рост, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "Прогноз на 2027 год - мы ставили задачу сохранить объем добычи, и может немножечко прирасти, если получится", - сказал он, отвечая на вопрос, какую добычу угля в России в 2027 году прогнозирует министерство. Замминистра указал, что нужно воспользоваться той ценовой конъюнктурой, которая сложилась на мировом рынке. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, угольная отрасль