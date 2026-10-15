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"Яндекс" восстановил доступ к личным кабинетам ряда рекламных сервисов

"Яндекс" восстановил доступ к личным кабинетам ряда рекламных сервисов - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" восстановил доступ к личным кабинетам ряда рекламных сервисов

"Яндекс" восстановил доступ к личным кабинетам нескольких рекламных сервисов, рассказали в компании. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:07+0300

2026-10-15T18:07+0300

2026-10-15T18:07+0300

технологии

бизнес

рязанская область

калуга

яндекс

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил доступ к личным кабинетам нескольких рекламных сервисов, рассказали в компании. В воскресенье дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы компании стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "15 октября инженеры "Яндекса" восстановили доступ к личному кабинету "Директа" - как на сайте, так и в мобильном приложении. Сейчас можно запустить созданные ранее кампании или остановить активные, пополнить баланс и установить лимиты недельного бюджета на общем счете", - говорится в сообщении. Отмечается, что кабинет работает в режиме ограниченной функциональности: данные статистики могут быть неполными, нельзя редактировать настройки, а отдельные инструменты могут быть недоступны. "Наши инженеры продолжают восстанавливать полную функциональность "Директа" и стабильность работы рекламной системы. Мы будем информировать вас о дальнейших изменениях", - добавили в "Яндексе".

рязанская область

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технологии, бизнес, рязанская область, калуга, яндекс