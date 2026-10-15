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Казахстан и Россия запустили первую международную автоперевозку
Казахстан и Россия запустили первую международную автоперевозку - 15.10.2026, ПРАЙМ
Казахстан и Россия запустили первую международную автоперевозку
Казахстан и Россия запустили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку с применением электронной накладной e-CMR по маршруту Астана - Москва,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:15+0300
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АЛМА-АТА, 15 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Россия запустили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку с применением электронной накладной e-CMR по маршруту Астана - Москва, сообщает пресс-служба казахстанского министерства транспорта.
"В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан - Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. Перевозка проводится в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что первая пилотная перевозка организована по маршруту Астана - Москва. Ее запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств ЕАЭС.
Как отметили в пресс-службе, применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией и отслеживать статус груза в режиме реального времени. Пилотный проект также позволит отработать механизм использования электронной накладной и создать основу для расширения цифрового взаимодействия между странами ЕАЭС в сфере международных перевозок.
e-CMR - это цифровой аналог международной транспортной накладной CMR, используемой при автомобильных грузоперевозках. Электронный документ содержит сведения о грузе, отправителе, перевозчике и получателе и позволяет обмениваться данными между участниками без использования бумажных документов.
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Казахстан и Россия запустили первую международную автоперевозку
Казахстан и Россия запустили первую международную автоперевозку с применением e-CMR
АЛМА-АТА, 15 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Россия запустили первую пилотную международную автомобильную грузоперевозку с применением электронной накладной e-CMR по маршруту Астана - Москва, сообщает пресс-служба казахстанского министерства транспорта.
"В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан - Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. Перевозка проводится в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что первая пилотная перевозка организована по маршруту Астана - Москва. Ее запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств ЕАЭС.
Как отметили в пресс-службе, применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией и отслеживать статус груза в режиме реального времени. Пилотный проект также позволит отработать механизм использования электронной накладной и создать основу для расширения цифрового взаимодействия между странами ЕАЭС в сфере международных перевозок.
e-CMR - это цифровой аналог международной транспортной накладной CMR, используемой при автомобильных грузоперевозках. Электронный документ содержит сведения о грузе, отправителе, перевозчике и получателе и позволяет обмениваться данными между участниками без использования бумажных документов.