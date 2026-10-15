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В Ливане допустили обращение к России в случае дефицита энергоносителей

В Ливане допустили обращение к России в случае дефицита энергоносителей - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Ливане допустили обращение к России в случае дефицита энергоносителей

Ливан может обратиться к России как к одному из альтернативных источников импорта энергоносителей в случае серьезных перебоев на мировом рынке и нарушения... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:21+0300

2026-10-15T16:21+0300

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БЕЙРУТ, 15 окт — ПРАЙМ. Ливан может обратиться к России как к одному из альтернативных источников импорта энергоносителей в случае серьезных перебоев на мировом рынке и нарушения поставок через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, поделился мнением с РИА Новости бывший министр иностранных дел Ливана Аднан Мансур. "Если Ливан столкнется с давлением из-за невозможности поставок газа и нефти на мировые рынки, он, безусловно, сможет обратиться к России, если Россия сможет предоставить ему необходимые ресурсы", — сказал Мансур. По его словам, Ливан традиционно закупает энергоносители у разных поставщиков и в случае кризиса будет вынужден искать дополнительные источники топлива. Мансур отметил, что западные санкции против России сами по себе не исключают возможности поставок в Ливан, поскольку ограничения США и Евросоюза не распространяются автоматически на все государства. "Мы видим, что Китай и другие страны продолжают импортировать из России. В таком случае и Ливан сможет закупать необходимые объемы. Решение будет зависеть от России — сможет ли она предложить Ливану то, что ему необходимо для покрытия дефицита", — отметил бывший министр. Политик добавил, что у Ливана и России сохраняются хорошие и позитивные отношения, а в условиях возможного дефицита Бейрут будет заинтересован в любых стабильных каналах поставок нефти и нефтепродуктов. Поставки энергоносителей на мировые рынки остаются под давлением из-за рисков, связанных с конфликтами вокруг Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, через которые проходят значительные объемы нефти и нефтепродуктов. По данным Управления энергетической информации США (EIA), во втором квартале 2026 года потоки нефти через Ормузский пролив сократились примерно до 4,9 миллиона баррелей в сутки против более 21 миллиона в конце 2025 года, тогда как перебои на маршрутах через Красное море и атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии дополнительно ограничили альтернативные поставки. На этом фоне средняя цена Brent в сентябре выросла до 114 долларов за баррель.

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нефть, газ, ливан, сша, китай, ес