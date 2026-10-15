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Politico: фон дер Ляйен предложила создать общеевропейские запасы газа - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Politico: фон дер Ляйен предложила создать общеевропейские запасы газа
Politico: фон дер Ляйен предложила создать общеевропейские запасы газа - 15.10.2026, ПРАЙМ
Politico: фон дер Ляйен предложила создать общеевропейские запасы газа
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает лидерам стран ЕС рассмотреть возможность создания общеевропейских стратегических запасов газа... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:34+0300
2026-10-15T22:39+0300
газ
нефть
европа
урсула фон дер ляйен
ес
politico
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает лидерам стран ЕС рассмотреть возможность создания общеевропейских стратегических запасов газа на фоне растущих рисков, связанных с поставками в зимний период, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники. В распоряжении издания оказались документы, касающиеся ноябрьских планов по реформированию системы обеспечения газовой безопасности ЕС. В них, в частности, предлагается стимулировать энергетические компании к созданию более значительных запасов газа. Однако в документах прямо не говорится о создании обязательных стратегических резервов. Источники пока не могут с уверенностью сказать, какой именно механизм формирования резервов предлагает фон дер Ляйен. Тем не менее один высокопоставленный представитель ЕС охарактеризовал эту инициативу как долгосрочную меру, призванную обезопасить Евросоюз от будущих рисков с поставками. Как отмечается, нынешние газохранилища в Европе, которые обычно заполняются в течение года коммерческими компаниями, в этом году оказались заполнены до рекордно низких уровней. Причиной стали высокие летние цены, из-за которых у бизнеса пропал экономический стимул пополнять запасы. В результате Евросоюз оказался крайне плохо подготовлен к зиме, говорится в публикации.
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газ, нефть, европа, урсула фон дер ляйен, ес, politico
Газ, Нефть, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Politico
22:34 15.10.2026 (обновлено: 22:39 15.10.2026)
 
Politico: фон дер Ляйен предложила создать общеевропейские запасы газа

Politico: фон дер Ляйен предложила создать общеевропейские стратегические запасы газа

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает лидерам стран ЕС рассмотреть возможность создания общеевропейских стратегических запасов газа на фоне растущих рисков, связанных с поставками в зимний период, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
В распоряжении издания оказались документы, касающиеся ноябрьских планов по реформированию системы обеспечения газовой безопасности ЕС. В них, в частности, предлагается стимулировать энергетические компании к созданию более значительных запасов газа. Однако в документах прямо не говорится о создании обязательных стратегических резервов.
Источники пока не могут с уверенностью сказать, какой именно механизм формирования резервов предлагает фон дер Ляйен. Тем не менее один высокопоставленный представитель ЕС охарактеризовал эту инициативу как долгосрочную меру, призванную обезопасить Евросоюз от будущих рисков с поставками.
Как отмечается, нынешние газохранилища в Европе, которые обычно заполняются в течение года коммерческими компаниями, в этом году оказались заполнены до рекордно низких уровней. Причиной стали высокие летние цены, из-за которых у бизнеса пропал экономический стимул пополнять запасы. В результате Евросоюз оказался крайне плохо подготовлен к зиме, говорится в публикации.
 
ГазНефтьЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенЕСPolitico
 
 
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