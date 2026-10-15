https://1prime.ru/20261015/lukoyl-874304269.html
США продлили разрешение на операции со структурами "Лукойла" в Болгарии
США продлили разрешение на операции со структурами "Лукойла" в Болгарии - 15.10.2026, ПРАЙМ
США продлили разрешение на операции со структурами "Лукойла" в Болгарии
Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции с участием ряда дочерних структур российской компании "Лукойл" в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:01+0300
2026-10-15T20:01+0300
2026-10-15T20:01+0300
финансы
болгария
минфин сша
лукойл
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ВАШИНГТОН, 15 окт – ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции с участием ряда дочерних структур российской компании "Лукойл" в Болгарии, до 24 апреля 2027 года, следует из документа управления по контролю за иностранными активами (OFAC). "Все запрещенные транзакции… с участием следующих структур разрешены до 0.01 по времени восточного побережья 24 апреля 2027 года: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а также любых организаций, в которых указанным лицам прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежит доля в 50% и более", — говорится в тексте документа.
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финансы, болгария, минфин сша, лукойл
Финансы, БОЛГАРИЯ, Минфин США, Лукойл
США продлили разрешение на операции со структурами "Лукойла" в Болгарии
Минфин США разрешил операции со структурами "Лукойла" в Болгарии до 24 апреля 2027 года
ВАШИНГТОН, 15 окт – ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило действие генеральной лицензии, разрешающей транзакции с участием ряда дочерних структур российской компании "Лукойл" в Болгарии, до 24 апреля 2027 года, следует из документа управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"Все запрещенные транзакции… с участием следующих структур разрешены до 0.01 по времени восточного побережья 24 апреля 2027 года: Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD, а также любых организаций, в которых указанным лицам прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности принадлежит доля в 50% и более", — говорится в тексте документа.