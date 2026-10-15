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"Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт
"Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт
"Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт, которая находится на этапе эскизного проектирования, с потенциальными заказчиками, заявил... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:32+0300
2026-10-15T15:32+0300
2026-10-15T15:32+0300
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силовые машины
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт, которая находится на этапе эскизного проектирования, с потенциальными заказчиками, заявил журналистам гендиректор компании Алексей Подколзин в кулуарах Российской энергетической недели.
"Проект находится в стадии исследования. То есть мы изучаем спрос и обсуждаем его с нашими потенциальными заказчиками", - ответил Подколзин на вопрос, в какой стадии находится проект новой газовой турбины на 300 МВт.
Он напомнил, что турбина находится на этапе эскизного проектирования.
Подколзин также поделился, что в 2026 году "Силовые машины" закладывают в инвестпрограмму 18 миллиардов рублей, но в 2027 году она может несколько снизиться.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, бизнес, москва, силовые машины
Газ, Бизнес, МОСКВА, Силовые машины
"Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт
"Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт с потенциальными заказчиками
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Силовые машины" обсуждают новую газовую турбину на 300 МВт, которая находится на этапе эскизного проектирования, с потенциальными заказчиками, заявил журналистам гендиректор компании Алексей Подколзин в кулуарах Российской энергетической недели.
"Проект находится в стадии исследования. То есть мы изучаем спрос и обсуждаем его с нашими потенциальными заказчиками", - ответил Подколзин на вопрос, в какой стадии находится проект новой газовой турбины на 300 МВт.
Он напомнил, что турбина находится на этапе эскизного проектирования.
Подколзин также поделился, что в 2026 году "Силовые машины" закладывают в инвестпрограмму 18 миллиардов рублей, но в 2027 году она может несколько снизиться.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.