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Запасы нефти стран МЭА превысят 400 миллионов баррелей

Запасы нефти стран МЭА превысят 400 миллионов баррелей - 15.10.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти стран МЭА превысят 400 миллионов баррелей

Объем высвобождаемых запасов нефти и нефтепродуктов стран Международного энергетического агентства (МЭА) превысит заявленные весной 400 миллионов баррелей,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:57+0300

2026-10-15T16:57+0300

2026-10-15T16:57+0300

нефть

ормузский пролив

мэа

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем высвобождаемых запасов нефти и нефтепродуктов стран Международного энергетического агентства (МЭА) превысит заявленные весной 400 миллионов баррелей, сообщило агентство. "Отмечено, что некоторые члены МЭА выпустили на рынок объемы, превышающие первоначально заявленные в марте, в то время как другие члены намерены сделать то же самое, в результате этого общий объем запасов, подлежащих выпуску, превысит первоначально запланированные 400 миллионов баррелей", - говорится в пресс-релизе. В марте страны МЭА согласовали крупнейшее в истории агентства коллективное высвобождение нефтяных резервов в объеме 400 миллионов баррелей из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией в Ормузском проливе.

ормузский пролив

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нефть, ормузский пролив, мэа