https://1prime.ru/20261015/minoborony-874267695.html
Киев ночью попытался атаковать НПЗ в Рязани
Киев ночью попытался атаковать НПЗ в Рязани - 15.10.2026, ПРАЙМ
Киев ночью попытался атаковать НПЗ в Рязани
Киевский режим ночью предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, сообщило в четверг Минобороны России. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:38+0300
2026-10-15T11:38+0300
2026-10-15T11:38+0300
нефть
россия
рязань
минобороны рф
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Киевский режим ночью предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, сообщило в четверг Минобороны России. "В течение прошедшей ночи с 4:00 до 7:00 15 октября киевский режим предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рязани", - говорится в сообщении.
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нефть, россия, рязань, минобороны рф
Нефть, РОССИЯ, Рязань, Минобороны РФ
Киев ночью попытался атаковать НПЗ в Рязани
Минобороны: киевский режим ночью попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани