https://1prime.ru/20261015/minoborony-874267695.html

Киев ночью попытался атаковать НПЗ в Рязани

Киев ночью попытался атаковать НПЗ в Рязани - 15.10.2026, ПРАЙМ

Киев ночью попытался атаковать НПЗ в Рязани

Киевский режим ночью предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, сообщило в четверг Минобороны России. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:38+0300

2026-10-15T11:38+0300

2026-10-15T11:38+0300

нефть

россия

рязань

минобороны рф

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Киевский режим ночью предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани, сообщило в четверг Минобороны России. "В течение прошедшей ночи с 4:00 до 7:00 15 октября киевский режим предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рязани", - говорится в сообщении.

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нефть, россия, рязань, минобороны рф