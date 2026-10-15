https://1prime.ru/20261015/mongoliya-874270073.html
Монголия и Россия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России
Монголия и Россия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Монголия и Россия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России
Россия и Монголия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России, Москва помогает в их максимальной доступности, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:07+0300
2026-10-15T12:07+0300
2026-10-15T12:07+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России, Москва помогает в их максимальной доступности, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа. "Мы снова ведем переговоры с российской стороной (по поводу уровня цен на поставки нефти из РФ - ред.), и Россия действительно помогает Монголии в том, чтобы цены были как можно более доступные", - сказал министр журналистам на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, нефть, монголия, москва
РОССИЯ, Нефть, МОНГОЛИЯ, МОСКВА
Монголия и Россия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России
Минэнерго: Россия и Монголия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Монголия обсуждают уровень цен на поставки нефти из России, Москва помогает в их максимальной доступности, заявил министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа.
"Мы снова ведем переговоры с российской стороной (по поводу уровня цен на поставки нефти из РФ - ред.), и Россия действительно помогает Монголии в том, чтобы цены были как можно более доступные", - сказал министр журналистам на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.