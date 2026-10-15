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Нефть держится на страхе, а не на дефиците

Нефть держится на страхе, а не на дефиците - 15.10.2026, ПРАЙМ

Нефть держится на страхе, а не на дефиците

Brent торгуется около 101 доллар за баррель, хотя год назад стоила порядка 66 долларов. Главный вопрос: это дефицит или паника? Ответ простой — физически нефти... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T05:05+0300

2026-10-15T05:05+0300

2026-10-15T05:05+0300

мнения аналитиков

нефть

ближний восток

саудовская аравия

ормузский пролив

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874185104.jpg?1792029902

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Brent торгуется около 101 доллар за баррель, хотя год назад стоила порядка 66 долларов. Главный вопрос: это дефицит или паника? Ответ простой — физически нефти хватает, а вот спокойствия рынку не хватает.Дефицита нет, есть премия за рискПо данным Kpler, в конце сентября экспорт с Ближнего Востока в отдельные дни достигал 19,5–22,5 миллиона баррелей в сутки — выше довоенного среднего в 18 миллионов. Около 40% сырья идет в обход Ормуза. Объемы восстановились, но каждая партия теперь дороже, медленнее и рискованнее.Именно поэтому цена так остро реагирует на новости. Просадка с 105,8 до 101,4 доллара за пять-шесть дней — теперь обычные будни. В цене сидит не дефицит, а страх: премия за военный риск при заходе в Ормуз оценивается в 6–9% стоимости судна за рейс, фрахт на опасных направлениях — от 500 тысяч долларов в сутки. Для сравнения: в начале июля страховка на маршруте в саудовский порт Янбу-эль-Бахр была меньше 1%, сейчас — около 3%.При этом след дефицита все же есть — в запасах. По оценке EIA, с начала года мировые запасы сократились примерно на 400 миллионов баррелей. Восполнять их придется по текущим ценам, и это держит нижнюю границу.Кто зарабатывает на кризисеВыигрывают судовладельцы — высокие ставки и удлиненные маршруты приносят им хорошие деньги. Но рынок это уже понял: акции танкерных компаний слабо реагируют на новые атаки, потому что инвесторы закладывают нормализацию ставок после урегулирования. Это ставка на продолжение кризиса, а не долгосрочная история.Страховщики переоценивают риск в разы, но и платят по реальным убыткам — только за последние дни у Ормуза поражены три танкера. Плюс государства начинают забирать этот бизнес себе: Саудовская Аравия создала национальный пул страхования военных рисков. Для частных страховщиков это сужает самую прибыльную часть рынка.Инфраструктура: главный долгосрочный эффектТрубопровод "Восток — Запад" мощностью 7 миллионов баррелей в сутки стал главной артерией в обход Ормузского пролива. Но 10–11 сентября его атаковали беспилотники и остановили. Вывод простой: ценность имеет не отдельный маршрут, а их множественность — альтернативные терминалы, хранилища, перевалочные мощности и танкерный флот.Три сценария до конца годаБазовый — 90–105 долларов за бочку. Атаки точечные, потоки сохраняются, премия за риск постепенно снижается, но не исчезает. Зимний спрос на топливо поддерживает цену.Эскалация — 120+ долларов. Одновременный выход из строя обходных маршрутов и реальное падение отгрузок через Ормуз. Тогда к премии добавится физический дефицит.Урегулирование — 75–85 долларов. Договоренность США и Ирана быстро снимет большую часть премии: объемы уже на рынке, уйдут только страховка и фрахт. Ниже этого уровня цену удержит необходимость пополнять запасы.Главное для инвестораПока нефти физически хватает, цена держится на нервах. Как только риск снизится, спреды сожмутся так же быстро, как раскрылись. Поэтому ставка на танкерные компании — это ставка на продолжение кризиса, а не на долгосрочный рост. Гораздо устойчивее выглядит инфраструктура стран Залива и логистические операторы: множественность маршрутов становится не роскошью, а необходимостью.Автор: Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Солид Инвестиции"

ближний восток

саудовская аравия

ормузский пролив

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Алексей Антонов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/11/868380484_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c6237c42fd76692f144929696ceeb266.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Антонов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/11/868380484_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c6237c42fd76692f144929696ceeb266.jpg

мнения аналитиков, нефть, ближний восток, саудовская аравия, ормузский пролив