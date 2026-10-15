https://1prime.ru/20261015/neft-874259085.html
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%
Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 1%, до 104,94 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:45+0300
2026-10-15T08:45+0300
2026-10-15T08:45+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 1%, до 104,94 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 4.04 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 104,94 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – снижалась на 0,88%, до 94,25 доллара.
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нефть, баррель, цена за баррель, доллар, фьючерсы
Нефть, баррель, цена за баррель, доллар, фьючерсы
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%
Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 1%, до 104,94 доллара за баррель
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 1%, до 104,94 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.04 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 104,94 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – снижалась на 0,88%, до 94,25 доллара.