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Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 1%

Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 1%, до 104,94 долларов за баррель, следует из данных торгов. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T08:45+0300

2026-10-15T08:45+0300

2026-10-15T08:45+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 1%, до 104,94 долларов за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 4.04 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06% относительно предыдущего закрытия - до 104,94 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – снижалась на 0,88%, до 94,25 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, баррель, цена за баррель, доллар, фьючерсы