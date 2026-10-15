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Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива

Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива - 15.10.2026, ПРАЙМ

Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива

Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива, при этом все необходимые процедуры займут две-три недели, заявил журналистам в кулуарах... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:34+0300

2026-10-15T11:34+0300

2026-10-15T11:34+0300

нефть

россия

сша

москва

александр новак

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании готовы начать экспорт дизельного топлива, при этом все необходимые процедуры займут две-три недели, заявил журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели" вице-премьер РФ Александр Новак. Новак уточнил, что на текущий момент идут переговоры о коммерческих контрактах на поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки. "Для того чтобы поставки осуществить - необходимо заключить контракты, загрузить топливо и зафрахтовать судно и отправить. Все это занимает две-три недели. Поэтому необходимо быстрее сейчас заключать соглашения... Уже готовы наши компании к отгрузке, прям немедленно в любой момент", - сказал также он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, россия, сша, москва, александр новак