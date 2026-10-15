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В АдГ назвали удары Украины по российским НПЗ огромной провокацией

В АдГ назвали удары Украины по российским НПЗ огромной провокацией - 15.10.2026, ПРАЙМ

В АдГ назвали удары Украины по российским НПЗ огромной провокацией

Наносимые Украиной удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются огромной провокацией, заявила сопредседатель немецкой политической партии... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:54+0300

2026-10-15T22:54+0300

2026-10-15T22:54+0300

нефть

украина

сша

алиса вайдель

владимир зеленский

дональд трамп

нпз

адг

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БЕРЛИН, 15 окт - ПРАЙМ. Наносимые Украиной удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) являются огромной провокацией, заявила сопредседатель немецкой политической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Продолжение войны и удары беспилотников вглубь российской территории, уничтожение нефтеперерабатывающих заводов, а также жилых домов и других зданий вблизи Москвы - это огромная провокация", - сказала Вайдель в интервью журналу Economist. Лидер немецкой оппозиционной партии отметила, что удары беспилотниками по стране, обладающей ядерным оружием, не способствуют прекращению конфликта. "В этом нет никакого смысла, извините меня. Это очень рискованно и чрезвычайно глупо", - подчеркнула Вайдель. Вайдель также призвала оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот проявил готовность положить конец боевым действиям и отказаться от стратегии ударов по российской территории, которую лидер АдГ считает крайне опасной для Европы. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

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нефть, украина, сша, алиса вайдель, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, адг