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Индия и Россия активизировали сотрудничество в области нефти и газа
Индия и Россия активизировали сотрудничество в области нефти и газа - 15.10.2026, ПРАЙМ
Индия и Россия активизировали сотрудничество в области нефти и газа
Активизация сотрудничества между Россией и Индией в области нефти и газа выгодна обеим странам, сказал РИА Новости директор Федерации нефтяной промышленности... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:30+0300
2026-10-15T16:30+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Активизация сотрудничества между Россией и Индией в области нефти и газа выгодна обеим странам, сказал РИА Новости директор Федерации нефтяной промышленности Индии (FIPI) Шьям Пандита на полях международного форума "Российская энергетическая неделя". "Мы (Россия и Индия - ред.) активизировали сотрудничество в области нефти и газа. Это взаимовыгодно для обеих стран", - сказал агентству Пандита. Директор FIPI подчеркнул, что в будущем индийская сторона планирует только укреплять эти связи с Россией. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, россия, индия, москва
Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА
Индия и Россия активизировали сотрудничество в области нефти и газа
Директор FIPI: сотрудничество России и Индии в области нефти и газа выгодно обеим странам