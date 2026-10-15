https://1prime.ru/20261015/pandita-874290518.html

Индия и Россия активизировали сотрудничество в области нефти и газа

Индия и Россия активизировали сотрудничество в области нефти и газа - 15.10.2026, ПРАЙМ

Индия и Россия активизировали сотрудничество в области нефти и газа

Активизация сотрудничества между Россией и Индией в области нефти и газа выгодна обеим странам, сказал РИА Новости директор Федерации нефтяной промышленности... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:30+0300

2026-10-15T16:30+0300

2026-10-15T16:30+0300

нефть

россия

индия

москва

https://img.cdn1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Активизация сотрудничества между Россией и Индией в области нефти и газа выгодна обеим странам, сказал РИА Новости директор Федерации нефтяной промышленности Индии (FIPI) Шьям Пандита на полях международного форума "Российская энергетическая неделя". "Мы (Россия и Индия - ред.) активизировали сотрудничество в области нефти и газа. Это взаимовыгодно для обеих стран", - сказал агентству Пандита. Директор FIPI подчеркнул, что в будущем индийская сторона планирует только укреплять эти связи с Россией. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

индия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, индия, москва