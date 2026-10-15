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Плес получил 142 объекта недвижимости, изъятых по иску к экс-мэру города - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Плес получил 142 объекта недвижимости, изъятых по иску к экс-мэру города
Плес получил 142 объекта недвижимости, изъятых по иску к экс-мэру города - 15.10.2026, ПРАЙМ
Плес получил 142 объекта недвижимости, изъятых по иску к экс-мэру города
Совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование с последующим принятием в муниципальную собственность 142 объекта недвижимости, которые... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:41+0300
2026-10-15T21:41+0300
россия
ивановская область
общество
недвижимость
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874308692.jpg?1792089707
БРЯНСК, 15 окт – ПРАЙМ. Совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование с последующим принятием в муниципальную собственность 142 объекта недвижимости, которые были переданы государству по иску к экс-мэру города и связанным с ним лицам, сообщает прокуратура Ивановской области. В марте вступило в законную силу решение суда об обращении в доход государства активов и незаконно полученных доходов бывшего главы Плеса Алексея Шевцова* на сумму более 1 миллиарда рублей. "Во исполнение решения суда по иску прокурора Ивановской области к бывшему… главе Плесского городского поселения Алексею Шевцову* и связанным с ним физическим и юридическим лицам... совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование с последующим принятием в муниципальную собственность 142 объекта недвижимости", - говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе "Макс". Как отметили в прокуратуре, ранее суд признал, что на протяжении десяти лет до 2015 года Шевцов* оказывал покровительство подконтрольным организациям рынка недвижимости, гостиничных услуг и общепита, а сопровождение бизнеса осуществлялось родственниками экс-чиновника и доверенными лицами. "Были оформлены права на 142 объекта недвижимости в Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. При этом за последние два года по искам прокуратуры неоднократно устанавливался противоправный характер предоставления Шевцову* земельных участков на территории Плесского городского поселения", - добавили в прокуратуре. Шевцов* был признан иноагентом в 2025 году.* Признан иноагентом в РФ
ивановская область
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40
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россия, ивановская область, общество , недвижимость
РОССИЯ, Ивановская область, Общество , Недвижимость
21:41 15.10.2026
 
Плес получил 142 объекта недвижимости, изъятых по иску к экс-мэру города

Плес получил в собственность 142 объекта недвижимости, изъятых по иску к экс-мэру Шевцову

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БРЯНСК, 15 окт – ПРАЙМ. Совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование с последующим принятием в муниципальную собственность 142 объекта недвижимости, которые были переданы государству по иску к экс-мэру города и связанным с ним лицам, сообщает прокуратура Ивановской области.
В марте вступило в законную силу решение суда об обращении в доход государства активов и незаконно полученных доходов бывшего главы Плеса Алексея Шевцова* на сумму более 1 миллиарда рублей.
"Во исполнение решения суда по иску прокурора Ивановской области к бывшему… главе Плесского городского поселения Алексею Шевцову* и связанным с ним физическим и юридическим лицам... совет Плесского городского поселения принял в безвозмездное пользование с последующим принятием в муниципальную собственность 142 объекта недвижимости", - говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе "Макс".
Как отметили в прокуратуре, ранее суд признал, что на протяжении десяти лет до 2015 года Шевцов* оказывал покровительство подконтрольным организациям рынка недвижимости, гостиничных услуг и общепита, а сопровождение бизнеса осуществлялось родственниками экс-чиновника и доверенными лицами.
"Были оформлены права на 142 объекта недвижимости в Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. При этом за последние два года по искам прокуратуры неоднократно устанавливался противоправный характер предоставления Шевцову* земельных участков на территории Плесского городского поселения", - добавили в прокуратуре.
Шевцов* был признан иноагентом в 2025 году.
* Признан иноагентом в РФ
 
РОССИЯИвановская областьОбществоНедвижимость
 
 
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