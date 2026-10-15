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Мустафаева: поставки газа из РФ в Узбекистан осуществляются своевременно

Мустафаева: поставки газа из РФ в Узбекистан осуществляются своевременно - 15.10.2026, ПРАЙМ

Мустафаева: поставки газа из РФ в Узбекистан осуществляются своевременно

Поставки газа из России в Узбекистан осуществляются своевременно в соответствии с условиями двустороннего договора, сообщил журналистам заместитель министра... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:17+0300

2026-10-15T15:17+0300

2026-10-15T15:19+0300

газ

россия

узбекистан

казахстан

туркмения

газпром

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ТАШКЕНТ, 15 окт – ПРАЙМ. Поставки газа из России в Узбекистан осуществляются своевременно в соответствии с условиями двустороннего договора, сообщил журналистам заместитель министра экономики и финансов республики Хуршед Мустафаев. Ранее в компании "Газпром трансгаз Саратов" сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Позднее казахстанское министерство энергетики сообщило, что разрыв газопровода в Пензенской области не повлиял на поставки газа в Казахстан и его транзит в Узбекистан. "Проблем с этим нет. Поставки осуществляются своевременно в соответствии с условиями договора, заключенного между двумя компаниями", - сказал Мустафаев на брифинге, комментируя ситуация с поставками газа из России. По данным министерства энергетики Узбекистана, для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. По данным официальной статистики, Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт природного газа в стоимостном выражении на 8,2% по сравнению с годом ранее, до 1,01 миллиарда долларов. В июне 2023 года UzGasTrade заключил контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки российского газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В июне 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.

узбекистан

казахстан

туркмения

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газ, россия, узбекистан, казахстан, туркмения, газпром