Мустафаева: поставки газа из РФ в Узбекистан осуществляются своевременно
Замминистра Мустафаев: поставки газа из России в Узбекистан осуществляются своевременно
ТАШКЕНТ, 15 окт – ПРАЙМ. Поставки газа из России в Узбекистан осуществляются своевременно в соответствии с условиями двустороннего договора, сообщил журналистам заместитель министра экономики и финансов республики Хуршед Мустафаев.
Ранее в компании "Газпром трансгаз Саратов" сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Позднее казахстанское министерство энергетики сообщило, что разрыв газопровода в Пензенской области не повлиял на поставки газа в Казахстан и его транзит в Узбекистан.
"Проблем с этим нет. Поставки осуществляются своевременно в соответствии с условиями договора, заключенного между двумя компаниями", - сказал Мустафаев на брифинге, комментируя ситуация с поставками газа из России.
По данным министерства энергетики Узбекистана, для покрытия дефицита газа в республике в осенне-зимний период импортирует его из России и Туркмении. По данным официальной статистики, Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил импорт природного газа в стоимостном выражении на 8,2% по сравнению с годом ранее, до 1,01 миллиарда долларов.
В июне 2023 года UzGasTrade заключил контракт с "Газпромом" сроком на два года на закупку 9 миллионов кубометров газа в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год. Поставки российского газа начались спустя четыре месяца через территорию Казахстана. В июне 2024 года "Газпром" подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит российского газа потребителям в Узбекистане и Киргизии через Казахстан.