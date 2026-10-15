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Премьер Болгарии выступил против атак на российские НПЗ

Премьер Болгарии выступил против атак на российские НПЗ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Болгарии выступил против атак на российские НПЗ

Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил против ударов по нефтеперерабатывающим заводам, в том числе в России, поскольку это приводит к подорожанию топлива | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:32+0300

2026-10-15T19:32+0300

2026-10-15T19:35+0300

нефть

сша

болгария

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

нпз

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил против ударов по нефтеперерабатывающим заводам, в том числе в России, поскольку это приводит к подорожанию топлива на рынке. "Я не поддерживаю никаких военных атак на нефтеперерабатывающие заводы и энергетические объекты... поскольку они напрямую сказываются на всех нас", - написал он в соцсети X. По словам Радева, высокие цены на топливо являются одной из главных проблем евроблока. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

сша

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нефть, сша, болгария, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз