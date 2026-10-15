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Путин назвал главу ФНС главным кормильцем бюджета
Путин назвал главу ФНС главным кормильцем бюджета - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал главу ФНС главным кормильцем бюджета
Президент России Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова "главным кормильцем бюджета". | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:46+0300
2026-10-15T18:46+0300
2026-10-15T18:46+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова "главным кормильцем бюджета".
"Даниил Вячеславович, хочу спросить вас, как главного кормильца бюджета Российской Федерации, как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса?" - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Егорову.
Речь шла о компаниях, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторскими работами. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников полагает, что нужно расширить поддержку подобных компаний. Он отметил, что идея уже согласована с Минфином. Решетников пояснил, что это снижает налог на прибыль, который идет в бюджеты регионов, и если остальным регионам правительство может компенсировать потери, то с Москвой возникнут проблемы.
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нефть, россия, москва, владимир путин, даниил егоров, максим решетников, фнс россии, минфин
Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Даниил Егоров, Максим Решетников, ФНС России, Минфин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова "главным кормильцем бюджета".
"Даниил Вячеславович, хочу спросить вас, как главного кормильца бюджета Российской Федерации, как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса?" - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Егорову.
Речь шла о компаниях, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторскими работами. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников полагает, что нужно расширить поддержку подобных компаний. Он отметил, что идея уже согласована с Минфином. Решетников пояснил, что это снижает налог на прибыль, который идет в бюджеты регионов, и если остальным регионам правительство может компенсировать потери, то с Москвой возникнут проблемы.