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Путин назвал главу ФНС главным кормильцем бюджета

Путин назвал главу ФНС главным кормильцем бюджета - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал главу ФНС главным кормильцем бюджета

Президент России Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова "главным кормильцем бюджета". | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:46+0300

2026-10-15T18:46+0300

2026-10-15T18:46+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова "главным кормильцем бюджета". "Даниил Вячеславович, хочу спросить вас, как главного кормильца бюджета Российской Федерации, как можно было бы договариваться с Москвой не только с помощью административного ресурса?" - сказал Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к Егорову. Речь шла о компаниях, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторскими работами. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников полагает, что нужно расширить поддержку подобных компаний. Он отметил, что идея уже согласована с Минфином. Решетников пояснил, что это снижает налог на прибыль, который идет в бюджеты регионов, и если остальным регионам правительство может компенсировать потери, то с Москвой возникнут проблемы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, москва, владимир путин, даниил егоров, максим решетников, фнс россии, минфин