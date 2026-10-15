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Путин: Украина продолжает пытаться наносить удары по российским НПЗ
Путин: Украина продолжает пытаться наносить удары по российским НПЗ - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: Украина продолжает пытаться наносить удары по российским НПЗ
Украина продолжает пытаться наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:08+0300
2026-10-15T19:08+0300
2026-10-15T19:08+0300
россия
нефть
украина
владимир путин
нпз
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украина продолжает пытаться наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Они продолжают до сих пор, и вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары", - сказал Путин.
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РОССИЯ, Нефть, УКРАИНА, Владимир Путин, НПЗ
Путин: Украина продолжает пытаться наносить удары по российским НПЗ
Путин: Украина продолжает пытаться наносить удары по российским НПЗ