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Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин
Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин
Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим и энергообъектам, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:18+0300
2026-10-15T19:18+0300
нефть
украина
владимир путин
нпз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874302206.jpg?1792081136
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим и энергообъектам, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что киевскому режиму не нужно было этого начинать. Путин в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле: они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас, и по энергетике тоже там уже пищат, и по военным объектам в том числе, по ЦОДам и так далее. Они начали, не надо было начинать", - сказал глава государства.
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40
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40
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нефть, украина, владимир путин, нпз
Нефть, УКРАИНА, Владимир Путин, НПЗ
19:18 15.10.2026
 
Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин

Путин: Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергообъектам

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим и энергообъектам, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что киевскому режиму не нужно было этого начинать.
Путин в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле: они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас, и по энергетике тоже там уже пищат, и по военным объектам в том числе, по ЦОДам и так далее. Они начали, не надо было начинать", - сказал глава государства.
 
НефтьУКРАИНАВладимир ПутинНПЗ
 
 
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