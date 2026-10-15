https://1prime.ru/20261015/putin-874302206.html

Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин

Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия ответит Украине на удары по НПЗ и энергообъектам, заявил Путин

Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим и энергообъектам, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:18+0300

2026-10-15T19:18+0300

2026-10-15T19:18+0300

нефть

украина

владимир путин

нпз

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим и энергообъектам, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что киевскому режиму не нужно было этого начинать. Путин в четверг принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле: они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас, и по энергетике тоже там уже пищат, и по военным объектам в том числе, по ЦОДам и так далее. Они начали, не надо было начинать", - сказал глава государства.

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, украина, владимир путин, нпз