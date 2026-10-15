https://1prime.ru/20261015/richemont-874275644.html

Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers

Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers - 15.10.2026, ПРАЙМ

Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers

Швейцарская компания Richemont, владеющая брендом Cartier, а также ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers ведут переговоры о вступлении в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:19+0300

2026-10-15T13:19+0300

2026-10-15T13:37+0300

бизнес

промышленность

ботсвана

юар

de beers

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874275644.jpg?1792060647

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont, владеющая брендом Cartier, а также ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers ведут переговоры о вступлении в консорциум покупателей известной южноафриканской алмазодобывающей компании De Beers, сообщает агентство Bloomberg. "Гигант индустрии роскоши Richemont и американский ритейлер Signet Jewelers Ltd. ведут переговоры о вступлении в консорциум, который занимает выгодную позицию для приобретения алмазодобывающей компании De Beers", - передает агентство со ссылкой на пять осведомленных источников. Обе компании ведут переговоры с Global Diamond Consortium (GDC), - структурой, возглавляемой бывшим главой De Beers Гаретом Пенни, сообщили агентству анонимные источники. Некоторые собеседники агентства отметили, что хотя переговоры находятся на решающей стадии, гарантии того, что компании присоединятся к консорциуму, нет. Представители GDC и Signet отказались от комментариев агентству, а Richemont не ответил на запросы о комментарии. В июле Блумберг сообщал, что Anglo American может продать De Beers консорциуму GDCво главе c Гаретом Пенни за 1 миллиард долларов. Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

ботсвана

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, ботсвана, юар, de beers