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Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers
Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers - 15.10.2026, ПРАЙМ
Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers
Швейцарская компания Richemont, владеющая брендом Cartier, а также ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers ведут переговоры о вступлении в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:19+0300
2026-10-15T13:37+0300
бизнес
промышленность
ботсвана
юар
de beers
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont, владеющая брендом Cartier, а также ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers ведут переговоры о вступлении в консорциум покупателей известной южноафриканской алмазодобывающей компании De Beers, сообщает агентство Bloomberg. "Гигант индустрии роскоши Richemont и американский ритейлер Signet Jewelers Ltd. ведут переговоры о вступлении в консорциум, который занимает выгодную позицию для приобретения алмазодобывающей компании De Beers", - передает агентство со ссылкой на пять осведомленных источников. Обе компании ведут переговоры с Global Diamond Consortium (GDC), - структурой, возглавляемой бывшим главой De Beers Гаретом Пенни, сообщили агентству анонимные источники. Некоторые собеседники агентства отметили, что хотя переговоры находятся на решающей стадии, гарантии того, что компании присоединятся к консорциуму, нет. Представители GDC и Signet отказались от комментариев агентству, а Richemont не ответил на запросы о комментарии. В июле Блумберг сообщал, что Anglo American может продать De Beers консорциуму GDCво главе c Гаретом Пенни за 1 миллиард долларов. Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
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бизнес, промышленность, ботсвана, юар, de beers
Бизнес, Промышленность, Ботсвана, ЮАР, De Beers
13:19 15.10.2026 (обновлено: 13:37 15.10.2026)
 
Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers

Bloomberg: Richemont и Signet Jewelers могут вступить в консорциум покупателей De Beers

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Швейцарская компания Richemont, владеющая брендом Cartier, а также ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers ведут переговоры о вступлении в консорциум покупателей известной южноафриканской алмазодобывающей компании De Beers, сообщает агентство Bloomberg.
"Гигант индустрии роскоши Richemont и американский ритейлер Signet Jewelers Ltd. ведут переговоры о вступлении в консорциум, который занимает выгодную позицию для приобретения алмазодобывающей компании De Beers", - передает агентство со ссылкой на пять осведомленных источников.
Обе компании ведут переговоры с Global Diamond Consortium (GDC), - структурой, возглавляемой бывшим главой De Beers Гаретом Пенни, сообщили агентству анонимные источники.
Некоторые собеседники агентства отметили, что хотя переговоры находятся на решающей стадии, гарантии того, что компании присоединятся к консорциуму, нет.
Представители GDC и Signet отказались от комментариев агентству, а Richemont не ответил на запросы о комментарии.
В июле Блумберг сообщал, что Anglo American может продать De Beers консорциуму GDCво главе c Гаретом Пенни за 1 миллиард долларов.
Anglo American объявила о намерении продать De Beers, в которой владеет долей в 85%, еще в мае 2024 года в рамках крупных структурных изменений. Остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
 
БизнесПромышленностьБотсванаЮАРDe Beers
 
 
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