https://1prime.ru/20261015/rossija-874280465.html
Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту
Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту - 15.10.2026, ПРАЙМ
Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту
Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:31+0300
2026-10-15T14:31+0300
2026-10-15T14:31+0300
россия
промышленность
роскачество
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Орган по сертификации "Роскачество - Веган" выдал первый в России сертификат на парфюмерно-косметическую продукцию по веганскому стандарту. Его получила ГК Natura Siberica", - сообщили агентству в организации.
Отмечается, что документ выдан на шампуни, гели для душа, косметические средства для лица и тела. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует стандарту, который устанавливает строгие технические критерии парфюмерно-косметической продукции без содержания ингредиентов животного происхождения, уточнили в Роскачестве.
Сертифицированный производитель имеет право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком, добавили в организации.
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россия, промышленность, роскачество
РОССИЯ, Промышленность, Роскачество
Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту
Роскачество: первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Орган по сертификации "Роскачество - Веган" выдал первый в России сертификат на парфюмерно-косметическую продукцию по веганскому стандарту. Его получила ГК Natura Siberica", - сообщили агентству в организации.
Отмечается, что документ выдан на шампуни, гели для душа, косметические средства для лица и тела. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует стандарту, который устанавливает строгие технические критерии парфюмерно-косметической продукции без содержания ингредиентов животного происхождения, уточнили в Роскачестве.
Сертифицированный производитель имеет право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком, добавили в организации.