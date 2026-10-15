https://1prime.ru/20261015/rossija-874280465.html

Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту

Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту - 15.10.2026, ПРАЙМ

Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту

Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту, сообщили РИА Новости в Роскачестве. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:31+0300

2026-10-15T14:31+0300

2026-10-15T14:31+0300

россия

промышленность

роскачество

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Первая косметика в России получила сертификат по веганскому стандарту, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Орган по сертификации "Роскачество - Веган" выдал первый в России сертификат на парфюмерно-косметическую продукцию по веганскому стандарту. Его получила ГК Natura Siberica", - сообщили агентству в организации. Отмечается, что документ выдан на шампуни, гели для душа, косметические средства для лица и тела. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует стандарту, который устанавливает строгие технические критерии парфюмерно-косметической продукции без содержания ингредиентов животного происхождения, уточнили в Роскачестве. Сертифицированный производитель имеет право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком, добавили в организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, роскачество