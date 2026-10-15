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Россия и Казахстан запустили грузовые автоперевозки с электронной накладной - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Казахстан запустили грузовые автоперевозки с электронной накладной
Россия и Казахстан запустили грузовые автоперевозки с электронной накладной - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан запустили грузовые автоперевозки с электронной накладной
Первая грузовая автомобильная перевозка с использованием международной электронной транспортной накладной была запущена между Россией и Казахстаном в Астане в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:10+0300
2026-10-15T17:10+0300
бизнес
россия
казахстан
астана
еаэс
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Первая грузовая автомобильная перевозка с использованием международной электронной транспортной накладной была запущена между Россией и Казахстаном в Астане в рамках форума New Silk Way, сообщил Минтранс РФ. "В Астане в рамках VIII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way состоялось важное для евразийской логистики событие: запущены грузовые автомобильные перевозки между Россией и Казахстаном с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR", - говорится в сообщении. Электронная накладная e-CMR – это цифровой аналог бумажного документа. Переход на машиночитаемый электронный документооборот означает, что таможенные органы получают информацию автоматически, исключаются ошибки при ручном вводе данных, а время прохождения границы сокращается на несколько часов. В Минтрансе отметили, что этому событию предшествовала почти двухлетняя совместная работа в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза. В результате все пять стран-членов ЕАЭС согласовали единый формат электронной накладной и технологические подходы к обмену документами между национальными операторами, а также взаимное признание электронных подписей. "Мы видим, как электронный документооборот становится фундаментом для развития современной грузовой логистики. С 1 сентября 2026 года в России оформление транспортных документов в электронном виде стало обязательным для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Дальнейший вектор развития – международные перевозки. Успех этого пилотного проекта откроет путь для расширения e-CMR на все страны союза и создаст прецедент для взаимодействия с соседними регионами", - отметил замглавы Минтранса РФ Борис Ташимов, чьи слова приводятся в сообщении.
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бизнес, россия, казахстан, астана, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Астана, ЕАЭС
17:10 15.10.2026
 
Россия и Казахстан запустили грузовые автоперевозки с электронной накладной

Минтранс: между Россией и Казахстаном запущена первая грузовая автомобильная перевозка

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Первая грузовая автомобильная перевозка с использованием международной электронной транспортной накладной была запущена между Россией и Казахстаном в Астане в рамках форума New Silk Way, сообщил Минтранс РФ.
"В Астане в рамках VIII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way состоялось важное для евразийской логистики событие: запущены грузовые автомобильные перевозки между Россией и Казахстаном с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR", - говорится в сообщении.
Электронная накладная e-CMR – это цифровой аналог бумажного документа. Переход на машиночитаемый электронный документооборот означает, что таможенные органы получают информацию автоматически, исключаются ошибки при ручном вводе данных, а время прохождения границы сокращается на несколько часов.
В Минтрансе отметили, что этому событию предшествовала почти двухлетняя совместная работа в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза. В результате все пять стран-членов ЕАЭС согласовали единый формат электронной накладной и технологические подходы к обмену документами между национальными операторами, а также взаимное признание электронных подписей.
"Мы видим, как электронный документооборот становится фундаментом для развития современной грузовой логистики. С 1 сентября 2026 года в России оформление транспортных документов в электронном виде стало обязательным для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта. Дальнейший вектор развития – международные перевозки. Успех этого пилотного проекта откроет путь для расширения e-CMR на все страны союза и создаст прецедент для взаимодействия с соседними регионами", - отметил замглавы Минтранса РФ Борис Ташимов, чьи слова приводятся в сообщении.
 
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