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"Русгидро" и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро" и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве
"Русгидро" и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве
"Русгидро" и "Силовые машины" на Российской энергетической неделе подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве до 2050 года, в рамках которого намерены... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:31+0300
2026-10-15T14:31+0300
бизнес
россия
промышленность
москва
русгидро
силовые машины
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" и "Силовые машины" на Российской энергетической неделе подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве до 2050 года, в рамках которого намерены синхронизировать инвестиционные программы и производственные планы заводов, сообщили в российской энергетической компании. "Русгидро" и "Силовые машины" заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2050 года... В рамках соглашения стороны намерены синхронизировать инвестиционные программы "Русгидро" и производственные планы заводов "Силовых машин", - говорится в сообщении. Соглашение о стратегическом сотрудничестве направлено на укрепление долгосрочных партнерских отношений и реализацию масштабных проектов модернизации и нового строительства объектов гидро- и теплоэнергетики на территории России, уточняется там. Документ подписали член правления, первый заместитель гендиректора-главный инженер "Русгидро" Сергей Кондратьев и гендиректор "Силовых машин" Алексей Подколзин. Также планируется обеспечить технологический суверенитет и повышение эффективности российской энергетики за счет локализации производства и внедрения инновационных решений. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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бизнес, россия, промышленность, москва, русгидро, силовые машины
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Русгидро, Силовые машины
14:31 15.10.2026
 
"Русгидро" и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве

"Русгидро" и "Силовые машины" подписали соглашение о сотрудничестве до 2050 года

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" и "Силовые машины" на Российской энергетической неделе подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве до 2050 года, в рамках которого намерены синхронизировать инвестиционные программы и производственные планы заводов, сообщили в российской энергетической компании.
"Русгидро" и "Силовые машины" заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2050 года... В рамках соглашения стороны намерены синхронизировать инвестиционные программы "Русгидро" и производственные планы заводов "Силовых машин", - говорится в сообщении.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве направлено на укрепление долгосрочных партнерских отношений и реализацию масштабных проектов модернизации и нового строительства объектов гидро- и теплоэнергетики на территории России, уточняется там.
Документ подписали член правления, первый заместитель гендиректора-главный инженер "Русгидро" Сергей Кондратьев и гендиректор "Силовых машин" Алексей Подколзин.
Также планируется обеспечить технологический суверенитет и повышение эффективности российской энергетики за счет локализации производства и внедрения инновационных решений.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМОСКВАРусгидроСиловые машины
 
 
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