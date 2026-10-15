https://1prime.ru/20261015/sroki-874278038.html

Россия может построить угольную ТЭС нового типа к 2030-м годам

Россия может построить угольную ТЭС нового типа к 2030-м годам - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия может построить угольную ТЭС нового типа к 2030-м годам

Решения о развитии угольных теплоэлектростанций на суперсверхкритических параметрах пара в России нужны в ближайшие год-два, чтобы первый блок появился в начале | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:54+0300

2026-10-15T13:54+0300

2026-10-15T14:09+0300

китай

москва

александр новак

силовые машины

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Решения о развитии угольных теплоэлектростанций на суперсверхкритических параметрах пара в России нужны в ближайшие год-два, чтобы первый блок появился в начале 2030-х годов, заявил РИА Новости председатель совета директоров Сибирской генерирующей компании Юрий Малявкин в рамках Российской энергетической недели. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил о задаче перейти к более эффективным технологиям производства электроэнергии. В частности, речь идет об энергоблоках на суперсверхкритических параметрах пара. А по оценке замминистра энергетики Петра Конюшенко, применение такой технологии позволит повысить КПД электростанций на 10-15%, снизить расход топлива и уменьшить стоимость киловатт-часа. "Переход на суперсверхкритические параметры снижает удельный расход топлива в среднем на 10% при небольшом росте капитальных затрат. Для угольной генерации это стандарт мирового уровня, прежде всего в Китае. Крупные блоки дешевле в пересчете на мегаватт", - сказал Малявкин. "Есть еще ключевое условие: технология окупится только при серии. Машиностроителям нужен гарантированный заказ на 10-20 блоков. Под единичный объект разработку не окупить", - добавил собеседник агентства. Малявкин отметил, что соответствующая работа идет на площадке Госсовета по энергетике. При этом "Силовые машины" считают стоимость силового блока, а СГК - остальную часть станции и экономику проекта в целом. Итогом станет технико-экономическое обоснование пилотного проекта. На его основе компании предложат правительству программу освоения технологии и учет таких блоков в Генсхеме до 2042 года. "Площадку определим исходя из критериев - растущий спрос, доступ к углю и наличие инфраструктуры. По срокам: строительство нового блока занимает четыре-пять лет. Чтобы первый блок появился в начале 2030-х, решение о программе нужно принимать в ближайшие год-два", - подчеркнул он. Однако освоение новой технологии связано с большими рисками и неопределенностью, которые зачастую приводят к превышению затрат над первоначальными оценками порядка 30%, задержке сроков до 20 месяцев и больше, недостижению целевых параметров мощности до 25%, также говорил ранее Малявкин, выступая на Госсовете по энергетике. По его словам, действующие механизмы оплаты мощности новых проектов в основном предусмотрены для реализации типовых решений и поэтому содержат довольно жесткие штрафные системы по срокам, мощности, капитальным затратам и локализации оборудования. А для новых технологий это не подходит. Малявкин добавил, что для пилотных проектов нужно предусмотреть механизм привлечения денег на инвестиционной фазе, который бы предполагал более гибкие условия по срокам ввода проекта, по фактически аттестованной мощности и оплату капитальных затрат по факту. Отдельно для снижения рисков по срокам и стоимости можно обсудить возможность поэтапного ввода требований к локализации, заключил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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китай, москва, александр новак, силовые машины