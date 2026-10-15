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СМИ: США могут смягчить санкции против судов "теневого флота"
СМИ: США могут смягчить санкции против судов "теневого флота" - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: США могут смягчить санкции против судов "теневого флота"
США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты в том числе из России, Ирана и Венесуэлы в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T03:48+0300
2026-10-15T03:48+0300
2026-10-15T03:48+0300
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иран
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НЬЮ-ЙОРК, 15 окт – ПРАЙМ. США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты в том числе из России, Ирана и Венесуэлы в попытке снизить рекордные мировые ставки фрахта, утверждает Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла в попытке снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта", – пишет СМИ.
Как отмечает Рейтер, новые обсуждения сосредоточены на том, чтобы разрешить перевозку неподсанкционной нефти на судах, против которых ранее были введены санкции.
Цель, по данным агентства, состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива.
Компании, которые хотят использовать такие суда, должны будут обращаться за разрешением в американский минфин, подчеркивает СМИ.
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нефть, иран, венесуэла, сша
Нефть, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, США
СМИ: США могут смягчить санкции против судов "теневого флота"
Reuters: США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота"
НЬЮ-ЙОРК, 15 окт – ПРАЙМ. США рассматривают возможность смягчения санкций против судов "теневого флота", перевозивших нефть и нефтепродукты в том числе из России, Ирана и Венесуэлы в попытке снизить рекордные мировые ставки фрахта, утверждает Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против судов так называемого теневого флота, которые перевозили нефть и нефтепродукты из таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла в попытке снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта", – пишет СМИ.
Как отмечает Рейтер, новые обсуждения сосредоточены на том, чтобы разрешить перевозку неподсанкционной нефти на судах, против которых ранее были введены санкции.
Цель, по данным агентства, состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива.
Компании, которые хотят использовать такие суда, должны будут обращаться за разрешением в американский минфин, подчеркивает СМИ.