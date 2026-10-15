Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы нефти в США упали на 2% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/ssha-874300842.html
Запасы нефти в США упали на 2%
Запасы нефти в США упали на 2% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США упали на 2%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 9 октября, упали на 8,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 415,6... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:10+0300
2026-10-15T19:10+0300
нефть
сша
https://img.cdn1prime.ru/img/83135/12/831351238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e5f32fbd3921d4fdcd95078ca902832.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 9 октября, упали на 8,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 415,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 0,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 26,6 миллиона баррелей с 24,7 миллиона. Запасы бензина увеличились на 3,5 миллиона баррелей (на 1,7%) - до 208,3 миллиона. Ожидалось снижение на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 2,5 миллиона баррелей (на 2,4%) - до 102,6 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,6 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83135/12/831351238_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_f7d0501e1d3ef8e4f1bed74aefb3ab46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша
Нефть, США
19:10 15.10.2026
 
Запасы нефти в США упали на 2%

Запасы нефти в США на конец недели снизились на 8,6 миллиона баррелей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк" Работа нефтяных станков - качалок
 Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 9 октября, упали на 8,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 415,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 0,3 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 26,6 миллиона баррелей с 24,7 миллиона.
Запасы бензина увеличились на 3,5 миллиона баррелей (на 1,7%) - до 208,3 миллиона. Ожидалось снижение на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 2,5 миллиона баррелей (на 2,4%) - до 102,6 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,6 миллиона баррелей.
 
НефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала