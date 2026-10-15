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Запасы нефти в США упали на 2%
Запасы нефти в США упали на 2% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США упали на 2%
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 9 октября, упали на 8,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 415,6... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:10+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 9 октября, упали на 8,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 415,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 0,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 26,6 миллиона баррелей с 24,7 миллиона. Запасы бензина увеличились на 3,5 миллиона баррелей (на 1,7%) - до 208,3 миллиона. Ожидалось снижение на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 2,5 миллиона баррелей (на 2,4%) - до 102,6 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,6 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Запасы нефти в США упали на 2%
Запасы нефти в США на конец недели снизились на 8,6 миллиона баррелей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 9 октября, упали на 8,6 миллиона баррелей, или на 2% - до 415,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь на 0,3 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 26,6 миллиона баррелей с 24,7 миллиона.
Запасы бензина увеличились на 3,5 миллиона баррелей (на 1,7%) - до 208,3 миллиона. Ожидалось снижение на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов опустились на 2,5 миллиона баррелей (на 2,4%) - до 102,6 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,6 миллиона баррелей.