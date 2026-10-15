https://1prime.ru/20261015/ssha-874301683.html

США потребовали от стран МЭА высвободить больше нефти, пишет Bloomberg

США потребовали от стран МЭА высвободить больше нефти, пишет Bloomberg - 15.10.2026, ПРАЙМ

США потребовали от стран МЭА высвободить больше нефти, пишет Bloomberg

США сообщили другим странам Международного энергетического агентства (МЭА), что действующих планов по высвобождению нефтяных резервов недостаточно для... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:16+0300

2026-10-15T19:16+0300

2026-10-15T19:24+0300

нефть

мировая экономика

сша

мэа

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874301683.jpg?1792081450

ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. США сообщили другим странам Международного энергетического агентства (МЭА), что действующих планов по высвобождению нефтяных резервов недостаточно для сдерживания роста цен на топливо, и добиваются выделения еще не менее 100 миллионов баррелей, передает Bloomberg со ссылкой на источники. В четверг МЭА сообщило, что объем высвобождаемых запасов нефти и нефтепродуктов превысит заявленные весной 400 миллионов баррелей. В марте МЭА организовало высвобождение указанного объема нефти, однако некоторые страны сохранили свои запасы, посчитав, что в их использовании нет необходимости. В начале октября страны G7 договорились высвободить до 100 миллионов баррелей, однако позднее представители ЕС пояснили, что речь идет лишь об объемах, оставшихся от мартовского решения. По данным Bloomberg, США сейчас добиваются высвобождения еще не менее 100 миллионов баррелей нефти сверх уже согласованных объемов. Как пишет агентство, американские представители на встрече МЭА в Париже в четверг пока не представили официального предложения, однако неофициально пытаются убедить другие страны взять на себя обязательства по дополнительному высвобождению нефти. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, сша, мэа, ес