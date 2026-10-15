США потребовали от стран МЭА высвободить больше нефти, пишет Bloomberg
Bloomberg: США хотят от стран МЭА высвободить из резервов еще 100 миллионов баррелей нефти
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. США сообщили другим странам Международного энергетического агентства (МЭА), что действующих планов по высвобождению нефтяных резервов недостаточно для сдерживания роста цен на топливо, и добиваются выделения еще не менее 100 миллионов баррелей, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
В четверг МЭА сообщило, что объем высвобождаемых запасов нефти и нефтепродуктов превысит заявленные весной 400 миллионов баррелей.
В марте МЭА организовало высвобождение указанного объема нефти, однако некоторые страны сохранили свои запасы, посчитав, что в их использовании нет необходимости. В начале октября страны G7 договорились высвободить до 100 миллионов баррелей, однако позднее представители ЕС пояснили, что речь идет лишь об объемах, оставшихся от мартовского решения.
По данным Bloomberg, США сейчас добиваются высвобождения еще не менее 100 миллионов баррелей нефти сверх уже согласованных объемов. Как пишет агентство, американские представители на встрече МЭА в Париже в четверг пока не представили официального предложения, однако неофициально пытаются убедить другие страны взять на себя обязательства по дополнительному высвобождению нефти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.