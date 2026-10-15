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"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти

"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти

"Татнефть" поддерживает идею создания полигонов для отработки технологий добычи сверхвязкой нефти, заявил журналистам гендиректор компании Наиль Маганов в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:15+0300

2026-10-15T14:15+0300

2026-10-15T14:15+0300

нефть

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москва

наиль маганов

татнефть

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Татнефть" поддерживает идею создания полигонов для отработки технологий добычи сверхвязкой нефти, заявил журналистам гендиректор компании Наиль Маганов в кулуарах Российской энергетической недели. "В разработке технологий - да", - ответил он вопрос, поддерживает ли компания идею создания полигонов для обработки технологий добычи сверхвязкой нефти. Более того, по словам Маганова, главный геолог "Татнефти" еще в 2000-х годах выступал с идеей создания таких полигонов. Маганов также добавил, что у "Татнефти" временно действовал специальной налоговый режим для стимулирования добычи сверхвязкой нефти, при котором она становилась экономически эффективной. Однако теперь с окончанием этого режима компания не рассматривает вложения в новые активы, поскольку это экономически неэффективно. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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