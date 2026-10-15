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"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти
"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти
"Татнефть" поддерживает идею создания полигонов для отработки технологий добычи сверхвязкой нефти, заявил журналистам гендиректор компании Наиль Маганов в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:15+0300
2026-10-15T14:15+0300
нефть
россия
москва
наиль маганов
татнефть
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Татнефть" поддерживает идею создания полигонов для отработки технологий добычи сверхвязкой нефти, заявил журналистам гендиректор компании Наиль Маганов в кулуарах Российской энергетической недели. "В разработке технологий - да", - ответил он вопрос, поддерживает ли компания идею создания полигонов для обработки технологий добычи сверхвязкой нефти. Более того, по словам Маганова, главный геолог "Татнефти" еще в 2000-х годах выступал с идеей создания таких полигонов. Маганов также добавил, что у "Татнефти" временно действовал специальной налоговый режим для стимулирования добычи сверхвязкой нефти, при котором она становилась экономически эффективной. Однако теперь с окончанием этого режима компания не рассматривает вложения в новые активы, поскольку это экономически неэффективно. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, россия, москва, наиль маганов, татнефть
Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, Наиль Маганов, Татнефть
14:15 15.10.2026
 
"Татнефть" поддерживает создание полигонов для добычи сверхвязкой нефти

"Татнефть" поддерживает идею создания полигонов для добычи сверхвязкой нефти

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Татнефть" поддерживает идею создания полигонов для отработки технологий добычи сверхвязкой нефти, заявил журналистам гендиректор компании Наиль Маганов в кулуарах Российской энергетической недели.
"В разработке технологий - да", - ответил он вопрос, поддерживает ли компания идею создания полигонов для обработки технологий добычи сверхвязкой нефти.
Более того, по словам Маганова, главный геолог "Татнефти" еще в 2000-х годах выступал с идеей создания таких полигонов.
Маганов также добавил, что у "Татнефти" временно действовал специальной налоговый режим для стимулирования добычи сверхвязкой нефти, при котором она становилась экономически эффективной. Однако теперь с окончанием этого режима компания не рассматривает вложения в новые активы, поскольку это экономически неэффективно.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
НефтьРОССИЯМОСКВАНаиль МагановТатнефть
 
 
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