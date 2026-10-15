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СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS - 15.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS
СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS
Тайвань намерен приобрести у США 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает местная газета Taiwan News. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:35+0300
2026-10-15T20:35+0300
вооружения
мировая экономика
тайвань
китай
сша
оружие
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тайвань намерен приобрести у США 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает местная газета Taiwan News. "Тайвань намерен приобрести 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, чтобы усилить противовоздушную оборону и защитить критически важную инфраструктуру", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, на первом этапе закупки планируется приобрести 123 ракеты AMRAAM-ER. Эффективная дальность перехвата целей такой ракетой достигает 50 километров, а максимальная высота поражения - около 25 километров. ВВС острова планируют развернуть комплексы NASAMS в виде распределенной сети с единым командованием и управлением, разместив пусковые установки в нескольких точках. Каждый из 12 комплексов будет включать три пусковые установки, каждая из которых сможет нести по шесть ракет. "Таким образом, общее количество ракет в готовности к запуску составит 216", - отмечает газета. Если Тайвань приобретет все запланированные 462 ракеты и полностью загрузит пусковые установки, в резерве останутся еще 246 ракет. Их будут хранить в защищенных хранилищах, чтобы пополнять боекомплект. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
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мировая экономика, тайвань, китай, сша, оружие
Вооружения, Мировая экономика, Тайвань, КИТАЙ, США, оружие
20:35 15.10.2026
 
СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS

Taiwan News: Тайвань намерен купить у США 462 ракеты увеличенной дальности для ЗРК NASAMS

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тайвань намерен приобрести у США 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает местная газета Taiwan News.
"Тайвань намерен приобрести 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, чтобы усилить противовоздушную оборону и защитить критически важную инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Согласно данным газеты, на первом этапе закупки планируется приобрести 123 ракеты AMRAAM-ER.
Эффективная дальность перехвата целей такой ракетой достигает 50 километров, а максимальная высота поражения - около 25 километров.
ВВС острова планируют развернуть комплексы NASAMS в виде распределенной сети с единым командованием и управлением, разместив пусковые установки в нескольких точках. Каждый из 12 комплексов будет включать три пусковые установки, каждая из которых сможет нести по шесть ракет.
"Таким образом, общее количество ракет в готовности к запуску составит 216", - отмечает газета.
Если Тайвань приобретет все запланированные 462 ракеты и полностью загрузит пусковые установки, в резерве останутся еще 246 ракет. Их будут хранить в защищенных хранилищах, чтобы пополнять боекомплект.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
 
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