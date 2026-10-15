https://1prime.ru/20261015/tayvan-874305618.html

СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS

СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS - 15.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Тайвань намерен купить у США ракеты увеличенной дальности для NASAMS

Тайвань намерен приобрести у США 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает местная газета Taiwan News. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:35+0300

2026-10-15T20:35+0300

2026-10-15T20:35+0300

вооружения

мировая экономика

тайвань

китай

сша

оружие

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874305618.jpg?1792085723

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тайвань намерен приобрести у США 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает местная газета Taiwan News. "Тайвань намерен приобрести 462 ракеты увеличенной дальности для 12 американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, чтобы усилить противовоздушную оборону и защитить критически важную инфраструктуру", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, на первом этапе закупки планируется приобрести 123 ракеты AMRAAM-ER. Эффективная дальность перехвата целей такой ракетой достигает 50 километров, а максимальная высота поражения - около 25 километров. ВВС острова планируют развернуть комплексы NASAMS в виде распределенной сети с единым командованием и управлением, разместив пусковые установки в нескольких точках. Каждый из 12 комплексов будет включать три пусковые установки, каждая из которых сможет нести по шесть ракет. "Таким образом, общее количество ракет в готовности к запуску составит 216", - отмечает газета. Если Тайвань приобретет все запланированные 462 ракеты и полностью загрузит пусковые установки, в резерве останутся еще 246 ракет. Их будут хранить в защищенных хранилищах, чтобы пополнять боекомплект. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.

тайвань

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, тайвань, китай, сша, оружие