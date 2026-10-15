https://1prime.ru/20261015/tokaev-874268574.html

Казахстан и Азербайджан планируют нарастить объемы поставок нефти по БТД

Казахстан и Азербайджан планируют нарастить объемы поставок нефти по БТД - 15.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан и Азербайджан планируют нарастить объемы поставок нефти по БТД

Казахстан и Азербайджан планируют нарастить объемы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), заявил казахстанский... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:55+0300

2026-10-15T11:55+0300

2026-10-15T11:55+0300

нефть

россия

азербайджан

баку

тбилиси

касым-жомарт токаев

сергей лавров

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БАКУ, 15 окт – ПРАЙМ. Казахстан и Азербайджан планируют нарастить объемы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "Совместно с Азербайджаном мы намерены увеличить объемы поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан", - сказал Токаев, выступая на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Саммит стартовал 15 октября в Баку. В рамках сегодняшнего саммита участники рассмотрят вопросы дальнейшего развития СВМДА и взаимодействия многосторонних объединений на евразийском пространстве, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам/ Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. БТД - магистральный нефтепровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти из Азербайджана через Грузию в турецкий порт Джейхан на Средиземном море.

азербайджан

баку

тбилиси

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нефть, россия, азербайджан, баку, тбилиси, касым-жомарт токаев, сергей лавров