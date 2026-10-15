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Новостройки покажут худший прирост цен за восемь лет, заявил аналитик - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Новостройки покажут худший прирост цен за восемь лет, заявил аналитик
Новостройки покажут худший прирост цен за восемь лет, заявил аналитик - 15.10.2026, ПРАЙМ
Новостройки покажут худший прирост цен за восемь лет, заявил аналитик
Цены на новостройки в России по итогам года вырастут на 7%, что станет худшим показателем за последние восемь лет, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:36+0300
2026-10-15T15:56+0300
бизнес
недвижимость
финансы
циан
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на новостройки в России по итогам года вырастут на 7%, что станет худшим показателем за последние восемь лет, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "За счет активных продаж в сентябре-октябре, скорее всего, увидим ускорение роста цен в годовом выражении. Но это будет, видимо, худший год по росту цен предложения за последние восемь лет", – сказал он. Еще более слабая ценовая динамика была зафиксирована в 2018 году, когда цены предложения выросли на 3%, уточнил аналитик. "В той реальности, в которой мы живем, при эскроу-счетах, отношениях банков с застройщиками, финансовые модели массового переписывания ценников и их снижения не предполагают", - добавил Попов.
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40
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5
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бизнес, недвижимость, финансы, циан
Бизнес, Недвижимость, Финансы, ЦИАН
15:36 15.10.2026 (обновлено: 15:56 15.10.2026)
 
Новостройки покажут худший прирост цен за восемь лет, заявил аналитик

Попов: цены на новостройки в России по итогам года покажут худший прирост за восемь лет

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на новостройки в России по итогам года вырастут на 7%, что станет худшим показателем за последние восемь лет, рассказал в ходе онлайн-дискуссии на портале ЕРЗ главный аналитик "Циана" Алексей Попов.
"За счет активных продаж в сентябре-октябре, скорее всего, увидим ускорение роста цен в годовом выражении. Но это будет, видимо, худший год по росту цен предложения за последние восемь лет", – сказал он.
Еще более слабая ценовая динамика была зафиксирована в 2018 году, когда цены предложения выросли на 3%, уточнил аналитик.
"В той реальности, в которой мы живем, при эскроу-счетах, отношениях банков с застройщиками, финансовые модели массового переписывания ценников и их снижения не предполагают", - добавил Попов.
 
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