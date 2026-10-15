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Цивилев и губернатор НАО обсудили развитие нефтегазового комплекса региона
Цивилев и губернатор НАО обсудили развитие нефтегазового комплекса региона - 15.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев и губернатор НАО обсудили развитие нефтегазового комплекса региона
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт обсудили развитие нефтегазового комплекса региона, сообщило... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:05+0300
2026-10-15T15:05+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт обсудили развитие нефтегазового комплекса региона, сообщило Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в ходе рабочей встречи обсудили развитие нефтегазового комплекса региона", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что в ходе встречи поднимался также вопрос освоения новых месторождений углеводородов: нефти и газа, развитие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, а также увеличение добычного потенциала региона.
Кроме того, министр и губернатор уделили внимание теме обеспечения надежного топливоснабжения населенных пунктов с учетом климатических и логистических особенностей Арктики и готовности энергетической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.
В части социально-экономического развития округа стороны рассмотрели вопросы социальной ответственности недропользователей, в том числе участия нефтегазовых компаний в развитии социальной инфраструктуры и повышении качества жизни жителей округа.
Отдельное внимание уделили началу опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения "Газпрома" и "Лукойла", уточнили в Минэнерго РФ. Старт проекта состоялся в начале октября.
По словам Цивилева, освоение месторождения имеет стратегическое значение для развития ресурсной базы Арктической зоны и укрепления энергетической безопасности страны.
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РОССИЯ, АРКТИКА, Сергей Цивилев, Газпром, Лукойл
Цивилев и губернатор НАО обсудили развитие нефтегазового комплекса региона
Глава Минэнерго Цивилев обсудил с главой НАО Гехт развитие нефтегазового комплекса региона
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт обсудили развитие нефтегазового комплекса региона, сообщило Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в ходе рабочей встречи обсудили развитие нефтегазового комплекса региона", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что в ходе встречи поднимался также вопрос освоения новых месторождений углеводородов: нефти и газа, развитие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, а также увеличение добычного потенциала региона.
Кроме того, министр и губернатор уделили внимание теме обеспечения надежного топливоснабжения населенных пунктов с учетом климатических и логистических особенностей Арктики и готовности энергетической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.
В части социально-экономического развития округа стороны рассмотрели вопросы социальной ответственности недропользователей, в том числе участия нефтегазовых компаний в развитии социальной инфраструктуры и повышении качества жизни жителей округа.
Отдельное внимание уделили началу опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения "Газпрома" и "Лукойла", уточнили в Минэнерго РФ. Старт проекта состоялся в начале октября.
По словам Цивилева, освоение месторождения имеет стратегическое значение для развития ресурсной базы Арктической зоны и укрепления энергетической безопасности страны.