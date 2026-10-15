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Цивилев и губернатор НАО обсудили развитие нефтегазового комплекса региона

Цивилев и губернатор НАО обсудили развитие нефтегазового комплекса региона - 15.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев и губернатор НАО обсудили развитие нефтегазового комплекса региона

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт обсудили развитие нефтегазового комплекса региона, сообщило... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:05+0300

2026-10-15T15:05+0300

2026-10-15T15:05+0300

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арктика

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт обсудили развитие нефтегазового комплекса региона, сообщило Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в ходе рабочей встречи обсудили развитие нефтегазового комплекса региона", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что в ходе встречи поднимался также вопрос освоения новых месторождений углеводородов: нефти и газа, развитие необходимой транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, а также увеличение добычного потенциала региона. Кроме того, министр и губернатор уделили внимание теме обеспечения надежного топливоснабжения населенных пунктов с учетом климатических и логистических особенностей Арктики и готовности энергетической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. В части социально-экономического развития округа стороны рассмотрели вопросы социальной ответственности недропользователей, в том числе участия нефтегазовых компаний в развитии социальной инфраструктуры и повышении качества жизни жителей округа. Отдельное внимание уделили началу опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения "Газпрома" и "Лукойла", уточнили в Минэнерго РФ. Старт проекта состоялся в начале октября. По словам Цивилева, освоение месторождения имеет стратегическое значение для развития ресурсной базы Арктической зоны и укрепления энергетической безопасности страны.

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россия, арктика, сергей цивилев, газпром, лукойл