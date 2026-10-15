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Добыча угля в России за восемь месяцев снизилась на 1,7%
Добыча угля в России за восемь месяцев снизилась на 1,7% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Добыча угля в России за восемь месяцев снизилась на 1,7%
Добыча угля в России за восемь месяцев 2026 года снизилась на 1,7% - до 279 миллионов тонн, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:34+0300
2026-10-15T12:34+0300
2026-10-15T12:34+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России за восемь месяцев 2026 года снизилась на 1,7% - до 279 миллионов тонн, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "За восемь месяцев, получается, фактические данные минус 1,7% - это вот 279 (миллионов тонн - ред.). 284 (миллиона тонн - ред.) - восемь месяцев 2025 года", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень добычи угля в России по итогам восьми месяцев 2026 года. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва, уголь, угольная отрасль
РОССИЯ, МОСКВА, уголь, угольная отрасль
Добыча угля в России за восемь месяцев снизилась на 1,7%
Замминистра Исламов: добыча угля в России за восемь месяцев 2026 года снизилась на 1,7%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России за восемь месяцев 2026 года снизилась на 1,7% - до 279 миллионов тонн, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.
"За восемь месяцев, получается, фактические данные минус 1,7% - это вот 279 (миллионов тонн - ред.). 284 (миллиона тонн - ред.) - восемь месяцев 2025 года", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень добычи угля в России по итогам восьми месяцев 2026 года.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.