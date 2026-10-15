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Минэнерго допустило снижение убытка угольщиков до 100 миллиардов рублей

Минэнерго допустило снижение убытка угольщиков до 100 миллиардов рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго допустило снижение убытка угольщиков до 100 миллиардов рублей

Минэнерго РФ допускает снижение убытка угольщиков до 100 миллиардов рублей в 2027 году с 300-310 миллиардов рублей в 2026 году при ряде условий, сообщил... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:37+0300

2026-10-15T12:37+0300

2026-10-15T12:37+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ допускает снижение убытка угольщиков до 100 миллиардов рублей в 2027 году с 300-310 миллиардов рублей в 2026 году при ряде условий, сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов на полях Российской энергетической недели. "От стресс-сценария мы отходим, прогнозируем убытки (угольщиков - ред.) на уровне 300-310 миллиардов по этому году… Если сохранится ценовая конъюнктура и удастся вывоз нарастить, то мы на следующий год планировали бы сокращение убытков до 100 миллиардов", - сказал Исламов. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, москва, уголь, угольная отрасль