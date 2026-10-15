https://1prime.ru/20261015/upotreblenie-874294854.html
На железнодорожных станциях Deutsche Bahn запретили употребление алкоголя
На железнодорожных станциях Deutsche Bahn запретили употребление алкоголя - 15.10.2026, ПРАЙМ
На железнодорожных станциях Deutsche Bahn запретили употребление алкоголя
Запрет на употребление алкогольных напитков на железнодорожных станциях, принадлежащих немецкому концерну Deutsche Bahn, вступил в силу в четверг, сообщает... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:25+0300
2026-10-15T17:25+0300
2026-10-15T17:25+0300
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БЕРЛИН, 15 окт - ПРАЙМ. Запрет на употребление алкогольных напитков на железнодорожных станциях, принадлежащих немецкому концерну Deutsche Bahn, вступил в силу в четверг, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей компании.
Deutsche Bahn принадлежит подавляющее большинство железнодорожных станций в ФРГ. Компания объявила о введении нового запрета после того, как летом в ходе конфликта с нетрезвым пассажиром сотрудник службы безопасности железной дороги выпал из движущегося поезда и получил тяжелые травмы.
"С сегодняшнего дня на всех 5,7 тысячи железнодорожных станциях Deutsche Bahn действует запрет на употребление алкоголя. Пиво, вино и другие алкогольные напитки больше не разрешается употреблять на территории станций, включая перроны", - говорится в сообщении.
Газета уточняет, что запрет не затронет привокзальную территорию, если та не принадлежит Deutsche Bahn. Отмечается, что продажа алкоголя в магазинах и ресторанах на станциях, а также в поездах продолжится.
По данным издания, введенные ограничения будут соблюдаться и в дни массовых мероприятий, таких, как футбольные матчи.
Ранее ограничения на распитие алкогольных напитков действовали в Германии только на крупнейших транспортных узлах, в том числе в Гамбурге, Кельне и Мюнхене.
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бизнес, германия, фрг, мюнхен, deutsche bahn, bild
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Мюнхен, Deutsche Bahn, Bild
На железнодорожных станциях Deutsche Bahn запретили употребление алкоголя
Bild: на железнодорожных станциях Deutsche Bahn ввели запрет на употребление алкоголя
БЕРЛИН, 15 окт - ПРАЙМ. Запрет на употребление алкогольных напитков на железнодорожных станциях, принадлежащих немецкому концерну Deutsche Bahn, вступил в силу в четверг, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей компании.
Deutsche Bahn принадлежит подавляющее большинство железнодорожных станций в ФРГ. Компания объявила о введении нового запрета после того, как летом в ходе конфликта с нетрезвым пассажиром сотрудник службы безопасности железной дороги выпал из движущегося поезда и получил тяжелые травмы.
"С сегодняшнего дня на всех 5,7 тысячи железнодорожных станциях Deutsche Bahn действует запрет на употребление алкоголя. Пиво, вино и другие алкогольные напитки больше не разрешается употреблять на территории станций, включая перроны", - говорится в сообщении.
Газета уточняет, что запрет не затронет привокзальную территорию, если та не принадлежит Deutsche Bahn. Отмечается, что продажа алкоголя в магазинах и ресторанах на станциях, а также в поездах продолжится.
По данным издания, введенные ограничения будут соблюдаться и в дни массовых мероприятий, таких, как футбольные матчи.
Ранее ограничения на распитие алкогольных напитков действовали в Германии только на крупнейших транспортных узлах, в том числе в Гамбурге, Кельне и Мюнхене.