https://1prime.ru/20261015/upotreblenie-874294854.html

На железнодорожных станциях Deutsche Bahn запретили употребление алкоголя

На железнодорожных станциях Deutsche Bahn запретили употребление алкоголя - 15.10.2026, ПРАЙМ

На железнодорожных станциях Deutsche Bahn запретили употребление алкоголя

Запрет на употребление алкогольных напитков на железнодорожных станциях, принадлежащих немецкому концерну Deutsche Bahn, вступил в силу в четверг, сообщает... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:25+0300

2026-10-15T17:25+0300

2026-10-15T17:25+0300

бизнес

германия

фрг

мюнхен

deutsche bahn

bild

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874294854.jpg?1792074314

БЕРЛИН, 15 окт - ПРАЙМ. Запрет на употребление алкогольных напитков на железнодорожных станциях, принадлежащих немецкому концерну Deutsche Bahn, вступил в силу в четверг, сообщает газета Bild со ссылкой на представителей компании. Deutsche Bahn принадлежит подавляющее большинство железнодорожных станций в ФРГ. Компания объявила о введении нового запрета после того, как летом в ходе конфликта с нетрезвым пассажиром сотрудник службы безопасности железной дороги выпал из движущегося поезда и получил тяжелые травмы. "С сегодняшнего дня на всех 5,7 тысячи железнодорожных станциях Deutsche Bahn действует запрет на употребление алкоголя. Пиво, вино и другие алкогольные напитки больше не разрешается употреблять на территории станций, включая перроны", - говорится в сообщении. Газета уточняет, что запрет не затронет привокзальную территорию, если та не принадлежит Deutsche Bahn. Отмечается, что продажа алкоголя в магазинах и ресторанах на станциях, а также в поездах продолжится. По данным издания, введенные ограничения будут соблюдаться и в дни массовых мероприятий, таких, как футбольные матчи. Ранее ограничения на распитие алкогольных напитков действовали в Германии только на крупнейших транспортных узлах, в том числе в Гамбурге, Кельне и Мюнхене.

германия

фрг

мюнхен

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, германия, фрг, мюнхен, deutsche bahn, bild