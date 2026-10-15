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Экс-министр энергетики Чили: Венесуэла может увеличить добычу нефти - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Экс-министр энергетики Чили: Венесуэла может увеличить добычу нефти
Экс-министр энергетики Чили: Венесуэла может увеличить добычу нефти - 15.10.2026, ПРАЙМ
Экс-министр энергетики Чили: Венесуэла может увеличить добычу нефти
Венесуэла может увеличить добычу нефти на 100–200 тысяч баррелей в сутки в течение ближайшего года при благоприятных условиях, сказал бывший министр энергетики... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:30+0300
2026-10-15T10:30+0300
нефть
венесуэла
сша
опек
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ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Венесуэла может увеличить добычу нефти на 100–200 тысяч баррелей в сутки в течение ближайшего года при благоприятных условиях, сказал бывший министр энергетики Чили Рикардо Райнери РИА Новости. "Дополнительный прирост примерно на 100 тысяч – 200 тысяч баррелей в сутки в течение следующих шести–12 месяцев представляется мне вероятным при сохранении благоприятных условий", — сказал Райнери. По данным Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в Венесуэле добывают около 1,1–1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, прогноз Райнери предполагает увеличение добычи на 10–20% от нынешнего уровня. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — около 303 миллиардов баррелей, однако ее добыча остается значительно ниже исторических максимумов. Для наращивания производства необходимы инвестиции в разработку месторождений, нефтепроводы, электроснабжение и другую инфраструктуру. Власти США и Венесуэлы достигли договоренностей о расширении американского участия в нефтяной отрасли республики, включая привлечение инвестиций в восстановление добычи и модернизацию инфраструктуры. Также американские власти начали смягчать отдельные ограничения на операции с венесуэльской нефтью, создавая условия для возвращения американских энергетических компаний. В конце сентября колумбийская компания Geo Park объявила о планах инвестировать 7 миллиардов долларов в разработку месторождения Bare в нефтяном поясе Ориноко. Компания рассчитывает увеличить добычу на нем с нынешних 11 тысяч до 90 тысяч баррелей в сутки, однако реализация этих планов рассчитана на более длительный срок.
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нефть, венесуэла, сша, опек
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ОПЕК
10:30 15.10.2026
 
Экс-министр энергетики Чили: Венесуэла может увеличить добычу нефти

Экс-министр энергетики Чили Райнери: Венесуэла может увеличить добычу нефти в течение года

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ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Венесуэла может увеличить добычу нефти на 100–200 тысяч баррелей в сутки в течение ближайшего года при благоприятных условиях, сказал бывший министр энергетики Чили Рикардо Райнери РИА Новости.
"Дополнительный прирост примерно на 100 тысяч – 200 тысяч баррелей в сутки в течение следующих шести–12 месяцев представляется мне вероятным при сохранении благоприятных условий", — сказал Райнери.
По данным Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в Венесуэле добывают около 1,1–1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Таким образом, прогноз Райнери предполагает увеличение добычи на 10–20% от нынешнего уровня.
Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — около 303 миллиардов баррелей, однако ее добыча остается значительно ниже исторических максимумов. Для наращивания производства необходимы инвестиции в разработку месторождений, нефтепроводы, электроснабжение и другую инфраструктуру.
Власти США и Венесуэлы достигли договоренностей о расширении американского участия в нефтяной отрасли республики, включая привлечение инвестиций в восстановление добычи и модернизацию инфраструктуры. Также американские власти начали смягчать отдельные ограничения на операции с венесуэльской нефтью, создавая условия для возвращения американских энергетических компаний.
В конце сентября колумбийская компания Geo Park объявила о планах инвестировать 7 миллиардов долларов в разработку месторождения Bare в нефтяном поясе Ориноко. Компания рассчитывает увеличить добычу на нем с нынешних 11 тысяч до 90 тысяч баррелей в сутки, однако реализация этих планов рассчитана на более длительный срок.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАОПЕК
 
 
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