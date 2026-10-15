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Занятость в странах ОЭСР во II квартале достигла рекордных 70,4% - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Занятость в странах ОЭСР во II квартале достигла рекордных 70,4%
Занятость в странах ОЭСР во II квартале достигла рекордных 70,4% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Занятость в странах ОЭСР во II квартале достигла рекордных 70,4%
Занятость в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале 2026 года достигла 70,4%, что является рекордным значением,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:54+0300
2026-10-15T15:54+0300
колумбия
португалия
исландия
оэср
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874287741.jpg?1792068858
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Занятость в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале 2026 года достигла 70,4%, что является рекордным значением, сообщила организация. "Показатели занятости и участия в рабочей силе в странах ОЭСР во втором квартале достигли рекордных значений - 70,4% и 74,2% соответственно", - говорится в сообщении. При этом как в квартальном, так и в годовом выражении показатели незначительно изменились, отмечается в релизе. Уровень занятости и участия в рабочей силе достигли рекордных значений или приблизились к ним в 9 и 13 странах ОЭСР соответственно. Наибольший годовой рост занятости в отчетном периоде был зафиксирован в Колумбии и Португалии - на 1,5 и 1,3 процентного пункта. Наибольшее снижение показателя в годовом выражении наблюдалось в Исландии и Финляндии - на 3,3 и 1,1 процентного пункта. Занятость и участие в рабочей силе женщин во втором квартале выросли на 0,2 процентного пункта, значения среди мужчин оставались стабильными. Среди людей старшего возраста (55-64 года) занятость и участие в рабочей силе увеличились на 0,4 и 0,2 процентного пункта, в то время оставались неизменными как среди населения трудоспособного возраста (25-54 года), так и среди молодежи (15-24 года). Безработица в ОЭСР во втором квартале оставалась в целом стабильной и составила 5%, что, как указывает организация, всего на 0,2 процентного пункта ниже рекордного минимума, зафиксированного в июне 2023 года.
колумбия
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колумбия, португалия, исландия, оэср
КОЛУМБИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, Исландия, ОЭСР
15:54 15.10.2026
 
Занятость в странах ОЭСР во II квартале достигла рекордных 70,4%

Занятость в странах ОЭСР во II квартале достигла рекордных 70,4%

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Занятость в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале 2026 года достигла 70,4%, что является рекордным значением, сообщила организация.
"Показатели занятости и участия в рабочей силе в странах ОЭСР во втором квартале достигли рекордных значений - 70,4% и 74,2% соответственно", - говорится в сообщении.
При этом как в квартальном, так и в годовом выражении показатели незначительно изменились, отмечается в релизе. Уровень занятости и участия в рабочей силе достигли рекордных значений или приблизились к ним в 9 и 13 странах ОЭСР соответственно.
Наибольший годовой рост занятости в отчетном периоде был зафиксирован в Колумбии и Португалии - на 1,5 и 1,3 процентного пункта. Наибольшее снижение показателя в годовом выражении наблюдалось в Исландии и Финляндии - на 3,3 и 1,1 процентного пункта.
Занятость и участие в рабочей силе женщин во втором квартале выросли на 0,2 процентного пункта, значения среди мужчин оставались стабильными. Среди людей старшего возраста (55-64 года) занятость и участие в рабочей силе увеличились на 0,4 и 0,2 процентного пункта, в то время оставались неизменными как среди населения трудоспособного возраста (25-54 года), так и среди молодежи (15-24 года).
Безработица в ОЭСР во втором квартале оставалась в целом стабильной и составила 5%, что, как указывает организация, всего на 0,2 процентного пункта ниже рекордного минимума, зафиксированного в июне 2023 года.
 
КОЛУМБИЯПОРТУГАЛИЯИсландияОЭСР
 
 
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