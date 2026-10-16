https://1prime.ru/20261016/ator-874327543.html
АТОР назвала минимальную стоимость тура в Анталью
АТОР назвала минимальную стоимость тура в Анталью - 16.10.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала минимальную стоимость тура в Анталью
Минимальная стоимость тура из России в Анталью с вылетом 17 октября составляет 62,2 тысячи рублей на двоих, но это не распродажа, такие предложения единичны и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:39+0300
2026-10-16T11:39+0300
2026-10-16T11:39+0300
туризм
бизнес
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальная стоимость тура из России в Анталью с вылетом 17 октября составляет 62,2 тысячи рублей на двоих, но это не распродажа, такие предложения единичны и не связаны с ливнями, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее Telegram-канал Shot написал, что туры в Анталью резко подешевели из-за мощных ливней — путевки "все включено" продают от 30 тысяч рублей.
"Минимальная цена на туры в Анталью из Москвы с вылетом на пять ночей на завтра, в субботу 17 октября, действительно, составляет 62,2 тысячи рублей на двоих, то есть около 30 тысячи рублей на человека", - сказали в АТОР.
Там подчеркнули, что это никак не связано с ливнями и не является распродажей – это единичные предложения с вылетом завтра, на которые всегда бывают снижение цены. Такие же туры с вылетом в воскресенье 18 октября стоят уже от 84 тысяч рублей на двоих.
В АТОР отметили, что по данным от принимающих компаний и информации от клиентов туроператоров, отдыхающих в провинции Анталья, никаких тропических ливней и затоплений курортов не наблюдалось. Последний более-менее сильный дождь был в ночь на среду и несильный короткий прошел накануне. Сейчас погода на курортах Антальи хорошая, дождей нет.
При этом спрос находится в пределах сезонных значений. "Конец октября – уже низкий сезон для Антальи, цены традиционно, каждый год идут вниз в этот период. "Распродажи путевок" "из-за ливней" нет", - заключили в ассоциации.
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туризм, бизнес, россия, анталья, москва, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, АТОР
АТОР назвала минимальную стоимость тура в Анталью
АТОР: минимальная стоимость тура в Анталью 17 октября составляет 62,2 тысячи рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальная стоимость тура из России в Анталью с вылетом 17 октября составляет 62,2 тысячи рублей на двоих, но это не распродажа, такие предложения единичны и не связаны с ливнями, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее Telegram-канал Shot написал, что туры в Анталью резко подешевели из-за мощных ливней — путевки "все включено" продают от 30 тысяч рублей.
"Минимальная цена на туры в Анталью из Москвы с вылетом на пять ночей на завтра, в субботу 17 октября, действительно, составляет 62,2 тысячи рублей на двоих, то есть около 30 тысячи рублей на человека", - сказали в АТОР.
Там подчеркнули, что это никак не связано с ливнями и не является распродажей – это единичные предложения с вылетом завтра, на которые всегда бывают снижение цены. Такие же туры с вылетом в воскресенье 18 октября стоят уже от 84 тысяч рублей на двоих.
В АТОР отметили, что по данным от принимающих компаний и информации от клиентов туроператоров, отдыхающих в провинции Анталья, никаких тропических ливней и затоплений курортов не наблюдалось. Последний более-менее сильный дождь был в ночь на среду и несильный короткий прошел накануне. Сейчас погода на курортах Антальи хорошая, дождей нет.
При этом спрос находится в пределах сезонных значений. "Конец октября – уже низкий сезон для Антальи, цены традиционно, каждый год идут вниз в этот период. "Распродажи путевок" "из-за ливней" нет", - заключили в ассоциации.