Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/ator-874353716.html
В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде
В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде - 16.10.2026, ПРАЙМ
В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов на фоне информации о порче загранпаспортов в Таиланде, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:01+0300
2026-10-16T18:02+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
атор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874353716.jpg?1792162971
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов на фоне информации о порче загранпаспортов в Таиланде, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Telegram-канал Mash сообщил ранее в пятницу, что миграционные сотрудники Таиланда портят загранпаспорта российским туристам - отдыхающие жалуются, что в аэропортах им прокалывают документы степлером, оставляют сквозные отверстия и следы клея на страницах. В АТОР пояснили, что в сообщениях фигурирует квитанция с суммой 1,9 тысячи бат (4,75 тысячи рублей), которую прикрепили степлером к загранпаспорту. "С обычными туристами таких случаев не происходит - хотя бы просто потому, что никаких квитанций к их паспорту никто не может прикрепить, так как россияне не платят никаких пошлин и сборов при въезде в Таиланд", - сказали в АТОР. Туроператорам-членам АТОР не поступало жалоб от туристов из РФ, добавили в ассоциации. Как пояснила руководитель направления Таиланда туроператора ПАКС, эксперт АТОР Оксана Северина, 1,9 тысячи бат - стоимость пошлины за продление на месяц срока безвизового пребывания в Таиланде, и случай с порчей документа произошел не с туристом, а с человеком, намеревавшимся продлить пребывание в стране на месяц. При обычном въезде в Таиланд на отдых граждане РФ ничего не оплачивают, им ничего не прикрепляют степлером и не приклеивают в паспорт, тем более в отеле, добавила она. Даже если такие случаи и есть, обычных туристов они не могут коснуться даже в теории, заключили в АТОР.
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
18:01 16.10.2026 (обновлено: 18:02 16.10.2026)
 
В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде

АТОР: российские туроператоры не получали жалоб на порчу загранпаспортов в Таиланде

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов на фоне информации о порче загранпаспортов в Таиланде, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Telegram-канал Mash сообщил ранее в пятницу, что миграционные сотрудники Таиланда портят загранпаспорта российским туристам - отдыхающие жалуются, что в аэропортах им прокалывают документы степлером, оставляют сквозные отверстия и следы клея на страницах. В АТОР пояснили, что в сообщениях фигурирует квитанция с суммой 1,9 тысячи бат (4,75 тысячи рублей), которую прикрепили степлером к загранпаспорту.
"С обычными туристами таких случаев не происходит - хотя бы просто потому, что никаких квитанций к их паспорту никто не может прикрепить, так как россияне не платят никаких пошлин и сборов при въезде в Таиланд", - сказали в АТОР.
Туроператорам-членам АТОР не поступало жалоб от туристов из РФ, добавили в ассоциации.
Как пояснила руководитель направления Таиланда туроператора ПАКС, эксперт АТОР Оксана Северина, 1,9 тысячи бат - стоимость пошлины за продление на месяц срока безвизового пребывания в Таиланде, и случай с порчей документа произошел не с туристом, а с человеком, намеревавшимся продлить пребывание в стране на месяц. При обычном въезде в Таиланд на отдых граждане РФ ничего не оплачивают, им ничего не прикрепляют степлером и не приклеивают в паспорт, тем более в отеле, добавила она.
Даже если такие случаи и есть, обычных туристов они не могут коснуться даже в теории, заключили в АТОР.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала