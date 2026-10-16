https://1prime.ru/20261016/ator-874353716.html

В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде

В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде - 16.10.2026, ПРАЙМ

В АТОР не получали жалоб от туристов на порчу загранпаспортов в Таиланде

Российские туроператоры не получали жалоб от туристов на фоне информации о порче загранпаспортов в Таиланде, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:01+0300

2026-10-16T18:01+0300

2026-10-16T18:02+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов на фоне информации о порче загранпаспортов в Таиланде, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Telegram-канал Mash сообщил ранее в пятницу, что миграционные сотрудники Таиланда портят загранпаспорта российским туристам - отдыхающие жалуются, что в аэропортах им прокалывают документы степлером, оставляют сквозные отверстия и следы клея на страницах. В АТОР пояснили, что в сообщениях фигурирует квитанция с суммой 1,9 тысячи бат (4,75 тысячи рублей), которую прикрепили степлером к загранпаспорту. "С обычными туристами таких случаев не происходит - хотя бы просто потому, что никаких квитанций к их паспорту никто не может прикрепить, так как россияне не платят никаких пошлин и сборов при въезде в Таиланд", - сказали в АТОР. Туроператорам-членам АТОР не поступало жалоб от туристов из РФ, добавили в ассоциации. Как пояснила руководитель направления Таиланда туроператора ПАКС, эксперт АТОР Оксана Северина, 1,9 тысячи бат - стоимость пошлины за продление на месяц срока безвизового пребывания в Таиланде, и случай с порчей документа произошел не с туристом, а с человеком, намеревавшимся продлить пребывание в стране на месяц. При обычном въезде в Таиланд на отдых граждане РФ ничего не оплачивают, им ничего не прикрепляют степлером и не приклеивают в паспорт, тем более в отеле, добавила она. Даже если такие случаи и есть, обычных туристов они не могут коснуться даже в теории, заключили в АТОР.

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туризм, бизнес, россия, таиланд, атор