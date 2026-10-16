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АТОР посоветовала россиянам не ждать горящих туров на Новый год
АТОР посоветовала россиянам не ждать горящих туров на Новый год - 16.10.2026, ПРАЙМ
АТОР посоветовала россиянам не ждать горящих туров на Новый год
Российским туристам не следует ждать горящих туров на Новый год, так как ближе к датам вылета они не станут дешевле, рассказала РИА Новости исполнительный... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:17+0300
2026-10-16T19:17+0300
2026-10-16T19:17+0300
туризм
бизнес
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москва
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атор
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российским туристам не следует ждать горящих туров на Новый год, так как ближе к датам вылета они не станут дешевле, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Мы рекомендуем туристам долго не думать, потому что дешевле они (туры - ред.) вряд ли станут. То есть не будет горящих туров на Новый год", - отметила Ломидзе. В новогодние праздники больше всего людей отправляются в путешествия из Москвы и Санкт-Петербурга, при этом активнее всего распродаются туры в близлежащие регионы - Московскую область, Ленинградскую область и Карелию, добавила она. Среди популярных зарубежных направлений на новогодние праздники Ломидзе выделила Вьетнам, Таиланд и Египет. По ее словам, Египет в дальнейшем может занять лидирующее место.
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туризм, бизнес, египет, москва, санкт-петербург, атор
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТОР
АТОР посоветовала россиянам не ждать горящих туров на Новый год
Ломидзе: россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год, они не станут дешевле
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российским туристам не следует ждать горящих туров на Новый год, так как ближе к датам вылета они не станут дешевле, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Мы рекомендуем туристам долго не думать, потому что дешевле они (туры - ред.) вряд ли станут. То есть не будет горящих туров на Новый год", - отметила Ломидзе.
В новогодние праздники больше всего людей отправляются в путешествия из Москвы и Санкт-Петербурга, при этом активнее всего распродаются туры в близлежащие регионы - Московскую область, Ленинградскую область и Карелию, добавила она.
Среди популярных зарубежных направлений на новогодние праздники Ломидзе выделила Вьетнам, Таиланд и Египет. По ее словам, Египет в дальнейшем может занять лидирующее место.