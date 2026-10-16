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АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям

АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям - 16.10.2026, ПРАЙМ

АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям

Российские туристы этой осенью отправляются в поездки в непосредственной близости от места проживания, так как не готовы к дальним путешествиям, рассказала РИА... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:58+0300

2026-10-16T14:58+0300

2026-10-16T14:58+0300

туризм

бизнес

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москва

московская область

подмосковье

атор

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туристы этой осенью отправляются в поездки в непосредственной близости от места проживания, так как не готовы к дальним путешествиям, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "(Туристы - ред.) выбирают направления, расположенные в непосредственной близости от места проживания... Не готовы выехать далеко осенью", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о главных трендах во внутреннем туризме текущей осенью. Она отметила, что данный тренд начал формироваться летом, а в настоящее время обрел четкие формы: если турист из Москвы, то он отправляется в Подмосковье. Еще один тренд, по ее словам, заключается в сокращении глубины бронирования: туристы чаще стали планировать путешествия в последний момент.

москва

московская область

подмосковье

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