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АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям - 16.10.2026, ПРАЙМ
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АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям
АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям - 16.10.2026, ПРАЙМ
АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям
Российские туристы этой осенью отправляются в поездки в непосредственной близости от места проживания, так как не готовы к дальним путешествиям, рассказала РИА... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:58+0300
2026-10-16T14:58+0300
туризм
бизнес
россия
москва
московская область
подмосковье
атор
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туристы этой осенью отправляются в поездки в непосредственной близости от места проживания, так как не готовы к дальним путешествиям, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "(Туристы - ред.) выбирают направления, расположенные в непосредственной близости от места проживания... Не готовы выехать далеко осенью", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о главных трендах во внутреннем туризме текущей осенью. Она отметила, что данный тренд начал формироваться летом, а в настоящее время обрел четкие формы: если турист из Москвы, то он отправляется в Подмосковье. Еще один тренд, по ее словам, заключается в сокращении глубины бронирования: туристы чаще стали планировать путешествия в последний момент.
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туризм, бизнес, россия, москва, московская область, подмосковье, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, АТОР
14:58 16.10.2026
 
АТОР рассказала, почему россияне осенью не готовы к дальним путешествиям

АТОР: российские туристы осенью не готовы к дальним путешествиям

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российские туристы этой осенью отправляются в поездки в непосредственной близости от места проживания, так как не готовы к дальним путешествиям, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"(Туристы - ред.) выбирают направления, расположенные в непосредственной близости от места проживания... Не готовы выехать далеко осенью", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о главных трендах во внутреннем туризме текущей осенью.
Она отметила, что данный тренд начал формироваться летом, а в настоящее время обрел четкие формы: если турист из Москвы, то он отправляется в Подмосковье.
Еще один тренд, по ее словам, заключается в сокращении глубины бронирования: туристы чаще стали планировать путешествия в последний момент.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕАТОР
 
 
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