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Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке

Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке - 16.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке

Самыми экономичными новыми автомобилями на российском рынке по расходу топлива стали Belgee X70, Lada Granta и Solaris HC, подсчитали для РИА Новости эксперты... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:15+0300

2026-10-16T09:15+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Самыми экономичными новыми автомобилями на российском рынке по расходу топлива стали Belgee X70, Lada Granta и Solaris HC, подсчитали для РИА Новости эксперты "Авито Авто". Специалисты компании рассчитали, какое расстояние каждый из автомобилей сможет преодолеть на 30 литрах топлива. Наиболее экономичным среди бензиновых автомобилей эксперты назвали Belgee X70. На 30 литрах этот кроссовер способен проехать около 357 километров. Второе место занял седан Lada Granta, который потратит это количество топлива на 347 километров. Замыкает первую тройку наиболее экономичных машин с бензиновым двигателем Solaris HC (341 километр). В десятку лидеров по итогам испытаний также вошли Tenet T4, Lada Vesta, Omoda C5, Jaecoo J7, Tenet T7, Haval H3 и Оmoda С5. "Расход топлива - один из самых заметных факторов, влияющих на повседневные затраты… поэтому его стоит учитывать еще при выборе автомобиля. Он может различаться не только у моделей одного сегмента, но и у разных версий одной модели - в зависимости от модификации", - отметил руководитель продаж направления "Новые автомобили" в "Авито" Артем Хомутинников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авито, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra