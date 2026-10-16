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Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке
Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке - 16.10.2026, ПРАЙМ
Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке
Самыми экономичными новыми автомобилями на российском рынке по расходу топлива стали Belgee X70, Lada Granta и Solaris HC, подсчитали для РИА Новости эксперты... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:15+0300
2026-10-16T09:45+0300
бизнес
авито
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Самыми экономичными новыми автомобилями на российском рынке по расходу топлива стали Belgee X70, Lada Granta и Solaris HC, подсчитали для РИА Новости эксперты "Авито Авто". Специалисты компании рассчитали, какое расстояние каждый из автомобилей сможет преодолеть на 30 литрах топлива. Наиболее экономичным среди бензиновых автомобилей эксперты назвали Belgee X70. На 30 литрах этот кроссовер способен проехать около 357 километров. Второе место занял седан Lada Granta, который потратит это количество топлива на 347 километров. Замыкает первую тройку наиболее экономичных машин с бензиновым двигателем Solaris HC (341 километр). В десятку лидеров по итогам испытаний также вошли Tenet T4, Lada Vesta, Omoda C5, Jaecoo J7, Tenet T7, Haval H3 и Оmoda С5. "Расход топлива - один из самых заметных факторов, влияющих на повседневные затраты… поэтому его стоит учитывать еще при выборе автомобиля. Он может различаться не только у моделей одного сегмента, но и у разных версий одной модели - в зависимости от модификации", - отметил руководитель продаж направления "Новые автомобили" в "Авито" Артем Хомутинников.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
бизнес, авито, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Авито, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
09:15 16.10.2026 (обновлено: 09:45 16.10.2026)
 
Эксперты "Авито Авто" назвали самые экономичные новые автомобили на рынке

Belgee X70, Lada Granta и Solaris HC стали самыми экономичными авто в России

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Самыми экономичными новыми автомобилями на российском рынке по расходу топлива стали Belgee X70, Lada Granta и Solaris HC, подсчитали для РИА Новости эксперты "Авито Авто".
Специалисты компании рассчитали, какое расстояние каждый из автомобилей сможет преодолеть на 30 литрах топлива.
Наиболее экономичным среди бензиновых автомобилей эксперты назвали Belgee X70. На 30 литрах этот кроссовер способен проехать около 357 километров.
Второе место занял седан Lada Granta, который потратит это количество топлива на 347 километров. Замыкает первую тройку наиболее экономичных машин с бензиновым двигателем Solaris HC (341 километр).
В десятку лидеров по итогам испытаний также вошли Tenet T4, Lada Vesta, Omoda C5, Jaecoo J7, Tenet T7, Haval H3 и Оmoda С5.
"Расход топлива - один из самых заметных факторов, влияющих на повседневные затраты… поэтому его стоит учитывать еще при выборе автомобиля. Он может различаться не только у моделей одного сегмента, но и у разных версий одной модели - в зависимости от модификации", - отметил руководитель продаж направления "Новые автомобили" в "Авито" Артем Хомутинников.
 
БизнесАвитоLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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