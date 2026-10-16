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Рынки ожидают снижения ключевой ставки в Турции до 36%, сообщил источник

Рынки ожидают снижения ключевой ставки в Турции до 36%, сообщил источник - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рынки ожидают снижения ключевой ставки в Турции до 36%, сообщил источник

Участники рынка ожидают, что Центральный банк Турции снизит ключевую ставку до 36% с 37% на заседании 22 октября, сообщил РИА Новости источник в одном из... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:44+0300

2026-10-16T19:44+0300

2026-10-16T19:46+0300

банки

финансы

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центральный банк

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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Участники рынка ожидают, что Центральный банк Турции снизит ключевую ставку до 36% с 37% на заседании 22 октября, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. "Опросы показывают, что рынки ожидают снижения на 100 базисных пунктов, до 36%", - уточнил собеседник агентства. Центробанк Турции по итогам прошлого, сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. В связи с этим регулятор заявил, что его дальнейшие решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнул готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности.

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