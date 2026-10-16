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Бундесрат одобрил выделение дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов

Бундесрат одобрил выделение дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов - 16.10.2026, ПРАЙМ

Бундесрат одобрил выделение дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов

Бундесрат (палата представителей федеральных земель Германии) одобрил выделение дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов ФРГ для | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:51+0300

2026-10-16T15:51+0300

2026-10-16T15:51+0300

нефть

германия

фрг

ближний восток

мэа

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Бундесрат (палата представителей федеральных земель Германии) одобрил выделение дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов ФРГ для стабилизации цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба палаты регионов. Меры принимаются в рамках достигнутых ранее договоренностей стран G7 и Международного энергетического агентства (МЭА) о выводе на энергорынок в общей сложности 400 миллионов баррелей нефти. "В целях выполнения решения "Большой семерки" Германия высвобождает свою долю в размере 4,9%, установленную в марте 2026 года Международным энергетическим агентством, что составляет 19,5 миллиона баррелей. Выделенные к настоящему времени 3,5 миллиона баррелей будут зачтены в этот объем", - говорится в сопроводительных материалах, опубликованных на сайте бундесрата. Таким образом, решение бундесрата позволит выпустить из резервов на рынок оставшиеся 16 миллионов баррелей нефти. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

германия

фрг

ближний восток

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нефть, германия, фрг, ближний восток, мэа