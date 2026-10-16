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CREA: потолок цен на нефть РФ не дал устойчивого результата
CREA: потолок цен на нефть РФ не дал устойчивого результата - 16.10.2026, ПРАЙМ
CREA: потолок цен на нефть РФ не дал устойчивого результата
Механизм так называемого потолка цен на российскую нефть, введенный западными странами для ограничения экспортных доходов России, не смог обеспечить устойчивого | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Механизм так называемого потолка цен на российскую нефть, введенный западными странами для ограничения экспортных доходов России, не смог обеспечить устойчивого результата, указывается в поступившем в распоряжение РИА Новости докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Россия не признает введенный западными странами механизм ценового потолка и неоднократно заявляла, что санкции против ее энергетического экспорта представляют собой нерыночный инструмент давления, который не смог остановить поставки российской нефти зарубежным покупателям. "Политика потолка цен не смогла обеспечить устойчивое ограничение российских доходов от экспорта сырой нефти", - говорится в документе. По данным центра, средняя цена российской нефти Urals в сентябре выросла на 32% по сравнению с августом и достигла 90,7 доллара за баррель, что более чем вдвое превышает действующий "потолок" ЕС и Великобритании в 44,1 доллара. В центре также признали, что односторонние евросанкции против перевозивших российскую нефть танкеров также слабо повлияли на поставки. Cпецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан ранее в октябре признал, что возможности ограничительных мер против России имеют пределы, а большинство стран мира не считают себя обязанными соблюдать европейские санкции, поскольку они не одобрены Советом Безопасности ООН.
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нефть, великобритания, ес, оон
Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ООН
CREA: потолок цен на нефть РФ не дал устойчивого результата
CREA: "потолок цен" на российскую нефть не смог обеспечить устойчивый результат
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Механизм так называемого потолка цен на российскую нефть, введенный западными странами для ограничения экспортных доходов России, не смог обеспечить устойчивого результата, указывается в поступившем в распоряжение РИА Новости докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).
Россия не признает введенный западными странами механизм ценового потолка и неоднократно заявляла, что санкции против ее энергетического экспорта представляют собой нерыночный инструмент давления, который не смог остановить поставки российской нефти зарубежным покупателям.
"Политика потолка цен не смогла обеспечить устойчивое ограничение российских доходов от экспорта сырой нефти", - говорится в документе.
По данным центра, средняя цена российской нефти Urals в сентябре выросла на 32% по сравнению с августом и достигла 90,7 доллара за баррель, что более чем вдвое превышает действующий "потолок" ЕС и Великобритании в 44,1 доллара.
В центре также признали, что односторонние евросанкции против перевозивших российскую нефть танкеров также слабо повлияли на поставки.
Cпецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан ранее в октябре признал, что возможности ограничительных мер против России имеют пределы, а большинство стран мира не считают себя обязанными соблюдать европейские санкции, поскольку они не одобрены Советом Безопасности ООН.