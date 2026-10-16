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Дюков оценил механизм ОПЕК+ в период перепроизводства нефти
Дюков оценил механизм ОПЕК+ в период перепроизводства нефти - 16.10.2026, ПРАЙМ
Дюков оценил механизм ОПЕК+ в период перепроизводства нефти
Механизм ОПЕК+ проявил себя как достаточно эффективный инструмент в период перепроизводства нефти, заявил на РЭН-2026 глава "Газпром нефти" Александр Дюков. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:13+0300
2026-10-16T17:13+0300
2026-10-16T17:13+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Механизм ОПЕК+ проявил себя как достаточно эффективный инструмент в период перепроизводства нефти, заявил на РЭН-2026 глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Если говорить о перепроизводстве, то механизм ОПЕК проявил себя как достаточно эффективный инструмент для того, чтобы преодолевать эту проблему", - сказал Дюков.
Он отметил, что за последние 15-20 лет нефтяная отрасль прошла через три крупных кризиса, которые были успешно преодолены. Это кризисы 2008-2009 годов и 2020 года, которые привели к резкому снижению спроса на нефть, а также период перепроизводства нефти во время кризиса 2015 года и в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Нефть, МОСКВА, Александр Дюков, ОПЕК, Газпром, Газпром нефть
Дюков оценил механизм ОПЕК+ в период перепроизводства нефти
Глава "Газпром нефти" Дюков: механизм ОПЕК+ проявил себя как эффективный инструмент
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Механизм ОПЕК+ проявил себя как достаточно эффективный инструмент в период перепроизводства нефти, заявил на РЭН-2026 глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Если говорить о перепроизводстве, то механизм ОПЕК проявил себя как достаточно эффективный инструмент для того, чтобы преодолевать эту проблему", - сказал Дюков.
Он отметил, что за последние 15-20 лет нефтяная отрасль прошла через три крупных кризиса, которые были успешно преодолены. Это кризисы 2008-2009 годов и 2020 года, которые привели к резкому снижению спроса на нефть, а также период перепроизводства нефти во время кризиса 2015 года и в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.